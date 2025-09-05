مصر: تصفية القضية الفلسطينية والتهجير «خط أحمر»

القاهرة (الاتحاد)

أعربت مصر أمس، عن بالغ استهجانها لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم بما في ذلك عبر معبر رفح.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن «هذه التصريحات تأتي في إطار محاولات مستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار اتقاء لمواجهة عواقب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في غزة داخلياً وخارجياً».

وأكدت مصر «رفضها وإدانتها القاطعة لأي محاولة لتهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى سواء أكان قسرياً أو طوعياً»، مشيرة إلى أن «ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والبنية التحتية في قطاع غزة تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على النزوح والمغادرة».

وأضافت أن «مثل هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى إلى مستوى جرائم التطهير العرقي».

وشددت مصر على أنها «لن تكون شريكاً في هذا الظلم أو تصبح بوابة للتهجير»، مؤكدة أن تصفية القضية الفلسطينية أو استخدام معبر رفح منفذاً لتهجير الفلسطينيين يعد «خطاً أحمر غير قابل للتغيير».