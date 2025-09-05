هزتان أرضيتان ارتداديتان قويتان تضربان أفغانستان

ضربت هزتان ارتداديتان قويتان شرق أفغانستان خلال 12 ساعة مما أثار مخاوف من وقوع المزيد من الوفيات والدمار، اليوم الجمعة، في منطقة لقي فيها نحو 2200 شخص حتفهم على مدى أربعة أيام جراء زلزالين.

ونبهت الأمم المتحدة ووكالات أخرى إلى الحاجة الماسة للأموال والغذاء والإمدادات الطبية والمأوى، وتسعى منظمة الصحة العالمية لجمع تمويل بقيمة أربعة ملايين دولار أميركي.

وقعت الهزتان الارتداديتان في أعقاب زلزالين ألحقا الدمار بالبلد. وقدرت السلطات عدد الوفيات بما يصل إلى 2205 والإصابات 3640 حتى أمس الخميس.

وقال نقيب الله رحيمي المتحدث باسم وزارة الصحة في إقليم ننكرهار إن سيارات الإسعاف نقلت 13 مصابا إلى المستشفى بعد الهزة التي وقعت، مساء أمس الخميس، في الإقليم وبلغت قوتها 6.2 درجة وكان مركزها في منطقة "شيوا" بالقرب من الحدود مع باكستان.

وأضاف أن عشرة منهم غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج وأن ثلاثة في حالة مستقرة.

وقال شاهد عيان إن جمع التفاصيل عن الأضرار لا يزال جاريا بعد هزات ارتدادية متواصلة ضربت إقليم ننكرهار وعاصمته جلال أباد على بعد نحو 150 كيلومترا من العاصمة كابول.

وذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزال اليوم الذي بلغت قوته 5.4 درجة هز جنوب شرق البلاد وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات بعد ساعات فحسب من زلزال آخر وقع في وقت متأخر من مساء أمس الخميس.

وفضلت بعض العائلات البقاء في العراء على العودة إلى ديارها تحسبا لوقوع زلازل.

وبلغت قوة أول زلزال وقع هذا الأسبوع ست درجات وباغت البلاد قبل دقائق من منتصف ليل الأحد، وهو أحد أعنف الزلازل التي شهدتها أفغانستان. وأحدث أضرارا ودمارا في إقليمي ننكرهار وكونار إذ كان قريبا من سطح الأرض على عمق 10 كيلومترات فقط.

وكان الزلزال الثاني بقوة 5.5 درجة ووقع يوم الثلاثاء، وتسبب في حالة ذعر وعرقل جهود الإنقاذ مع انزلاق الصخور من الجبال وقطع الطرق المؤدية إلى القرى في المناطق النائية.

وسوّى الزلزالان الأولان قرى بالأرض في الإقليمين ودمرا أكثر من 6700 منزل وانتشل عمال الإنقاذ جثثا من تحت الأنقاض أمس الخميس.

تحدث الزلازل في أفغانستان بشكل رئيسي في سلسلة جبال هندوكوش حيث تلتقي الصفيحتان التكتونيتان الهندية والأوراسية.