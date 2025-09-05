السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

باكستان.. إجلاء 100 ألف شخص بسبب تهديد من الفيضان بإقليم السند

فيضانات في باكستان
6 سبتمبر 2025 01:05

إسلام آباد (وكالات)

أخبار ذات صلة
فيضانات باكستان تتجه جنوباً
زلزال قوي يضرب شمال باكستان

قامت السلطات في إقليم السند جنوبي باكستان بإجلاء أكثر من 100 ألف شخص من مناطق منخفضة على طول نهر السند، حسبما ذكر متحدث باسم الحكومة أمس، بعدما حذرت الهند المجاورة من عبور الفيضان للحدود بسبب فتح أحد السدود. 
وتمت عمليات الإجلاء فيما نفذ رجال الإنقاذ عملية إنقاذ كبرى في إقليم بنجاب شرقي البلاد، حيث تسببت الفيضانات جراء هطول الأمطار الموسمية لأسابيع وامتلاء السدود في الهند في نزوح نحو 1.8 مليون شخص منذ أغسطس. 
وتسببت الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية منذ أواخر يونيو في وفاة ما يربو على 900 شخص في شتى أرجاء باكستان، وفقاً لمسؤولي هيئة إدارة الكوارث. 
وأخطرت الهند إسلام آباد عبر القنوات الدبلوماسية أمس، باحتمال عبور الفيضان للحدود، وفقاً للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث والسلطات المحلية. 
وأسفر هطول الأمطار الموسمية لأسابيع بصورة أغزر من المعتاد مصحوبة بإطلاق مياه من السدود في الهند عن فيضان الأنهار في إقليم البنجاب إلى مستويات خطرة.

إقليم السند
السند
باكستان
الفيضانات
فيضانات باكستان
مياه الفيضانات
آخر الأخبار
فلسطينيون يهرولون بعد القصف الإسرائيلي على مبنى سكني في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعد عملياتها العسكرية في مدينة غزة
اليوم 01:06
إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية
الأخبار العالمية
تعديل وزاري في بريطانيا
اليوم 01:06
اجتماع الحكومة اللبنانية برئاسة جوزيف عون (أف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تقر خطة الجيش بشأن حصر السلاح في يد الدولة
اليوم 01:06
سيارات محترقة جراء العنف في طرابلس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: بدأنا تنفيذ خريطة الطريق تمهيداً لإجراء الانتخابات في ليبيا
اليوم 01:06
مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية في الضفة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©