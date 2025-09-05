السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

تعديل وزاري في بريطانيا

إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية
6 سبتمبر 2025 01:06

لندن (وكالات)

أعلن بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن إيفيت كوبر عُينت وزيرة للخارجية أمس، خلفاً لديفيد لامي الذي سيتقلد منصب نائب رئيس الوزراء ووزير العدل.
وهذا التعيين أهم ما جاء في تعديل وزاري أجراه ستارمر عقب استقالة نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر بعد اعترافها بدفع ضريبة عقارية أقل من قيمتها الحقيقية على منزل جديد.
وستحل شابانا محمود، وزيرة العدل حالياً، محل كوبر وزيرة للداخلية، لتضطلع بمهمة تشمل التعامل مع الهجرة غير الشرعية.
وعين ستارمر أيضاً وزراء جدداً في عدد من الوزارات من بينها البيئة والأعمال والإسكان والعمل ومعاشات التقاعد.
وأقال ستارمر، رئيسة مجلس العموم لوسي باول من منصبها، أمس، في إطار تعديل حكومي واسع النطاق بعد استقالة نائبة رئيس الوزراء أنجيلا راينر بسبب خطأ ضريبي.
وكتبت باول في بيان على منصة «إكس»: «لم تكن هذه فترة سهلة بالنسبة للحكومة، فالناس يأملون في تغيير وتحسين أوضاع حياتهم الصعبة».

