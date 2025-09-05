السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يردّ على الاتحاد الأوروبي بعد تغريمه جوجل

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
5 سبتمبر 2025 23:51

رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على الاتحاد الأوروبي بعد أن غرم الأخير شركة "جوجل" بسبب ممارسات تفضيلية تخرق الأنظمة في التكتل.
وكتب ترامب، على منصته "تروث سوشال"، أن "أوروبا هاجمت اليوم شركة أميركية كبيرة أخرى هي جوجل"، متوعدا بالرد عبر فرض عقوبات تجارية.
وأكد الرئيس الأميركي، في المنشور نفسه، أنه إذا لم يتراجع الاتحاد الأوروبي عن الغرامات "الظالمة" التي فرضها على جوجل وأيضا على آبل، فسيكون "مجبرا" على إطلاق آلية رسوم جمركية عقابية.
وأضاف ترامب "لا يمكننا السماح بحدوث ذلك للإبداع الأميركي المتميز والفريد. وإذا حدث ذلك، فسأضطر إلى بدء إجراءات بموجب المادة 301 لإلغاء العقوبات غير العادلة المفروضة على هذه الشركات الأميركية دافعة الضرائب".
وفرض الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، على شركة جوجل غرامة ضخمة قدرها 2,95 مليار يورو (3,47 مليارات دولار أميركي) بسبب إعطائها أولوية لخدماتها الإعلانية على منافسيها.
يأتي قرار تغريم الشركة من قبل الاتحاد الأوروبي رغم تصريحات سابقة للرئيس الأميركي حذّر فيها من استهداف شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى.
وقالت المفوضية الأوروبية إن جوجل شوهت المنافسة داخل الاتحاد، المكوّن من 27 دولة، فيما تعهدت الشركة بالطعن في القرار.

أخبار ذات صلة
ترامب يوقّع أمرا بتغيير اسم وزارة الدفاع
الاتحاد الأوروبي يغرّم جوجل بنحو 3,5 مليار دولار
المصدر: وكالات
دونالد ترامب
الاتحاد الأوروبي
جوجل
غرامة
ممارسات تفضيلية
آخر الأخبار
فلسطينيون يهرولون بعد القصف الإسرائيلي على مبنى سكني في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعد عملياتها العسكرية في مدينة غزة
اليوم 01:06
إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية
الأخبار العالمية
تعديل وزاري في بريطانيا
اليوم 01:06
اجتماع الحكومة اللبنانية برئاسة جوزيف عون (أف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تقر خطة الجيش بشأن حصر السلاح في يد الدولة
اليوم 01:06
سيارات محترقة جراء العنف في طرابلس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: بدأنا تنفيذ خريطة الطريق تمهيداً لإجراء الانتخابات في ليبيا
اليوم 01:06
مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية في الضفة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©