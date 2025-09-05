ترامب يردّ على الاتحاد الأوروبي بعد تغريمه جوجل

رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على الاتحاد الأوروبي بعد أن غرم الأخير شركة "جوجل" بسبب ممارسات تفضيلية تخرق الأنظمة في التكتل.

وكتب ترامب، على منصته "تروث سوشال"، أن "أوروبا هاجمت اليوم شركة أميركية كبيرة أخرى هي جوجل"، متوعدا بالرد عبر فرض عقوبات تجارية.

وأكد الرئيس الأميركي، في المنشور نفسه، أنه إذا لم يتراجع الاتحاد الأوروبي عن الغرامات "الظالمة" التي فرضها على جوجل وأيضا على آبل، فسيكون "مجبرا" على إطلاق آلية رسوم جمركية عقابية.

وأضاف ترامب "لا يمكننا السماح بحدوث ذلك للإبداع الأميركي المتميز والفريد. وإذا حدث ذلك، فسأضطر إلى بدء إجراءات بموجب المادة 301 لإلغاء العقوبات غير العادلة المفروضة على هذه الشركات الأميركية دافعة الضرائب".

وفرض الاتحاد الأوروبي، في وقت سابق، على شركة جوجل غرامة ضخمة قدرها 2,95 مليار يورو (3,47 مليارات دولار أميركي) بسبب إعطائها أولوية لخدماتها الإعلانية على منافسيها.

يأتي قرار تغريم الشركة من قبل الاتحاد الأوروبي رغم تصريحات سابقة للرئيس الأميركي حذّر فيها من استهداف شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى.

وقالت المفوضية الأوروبية إن جوجل شوهت المنافسة داخل الاتحاد، المكوّن من 27 دولة، فيما تعهدت الشركة بالطعن في القرار.