الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

رجال الإطفاء يكافحون لإخماد حريق في لندن

رجال الإطفاء يكافحون لإخماد حريق في لندن
6 سبتمبر 2025 10:48

يكافح حوالي 100 رجل إطفاء لإخماد حريق في مبنى متعدد الاستخدامات مكون من تسعة طوابق في وايت سيتي في لندن.
وقالت إدارة الإطفاء في لندن إن 15 سيارة إطفاء تتواجد بمحيط المبنى الذي يقع في وود لين، حيث تؤثر النيران حالياً على الطوابق باتجاه الجزء العلوي من المبنى، حسب وكالة الأنباء البريطانية (بي.إيه.ميديا) اليوم السبت.
وتم إغلاق شارع وود لين أمام حركة المرور ووجهت نصائح للمواطنين بتجنب المنطقة.
وأضافت إدارة الإطفاء أن تقارير أولية بشأن الحريق وردت بعد الساعة الثالثة صباحا بقليل(0200 بتوقيت جرينتش) وتم الاستعانة بأطقم من المناطق ومحطات الإطفاء القريبة من مكان الحريق.
ولم يتم معرفة سبب الحريق.

أخبار ذات صلة
تعديل وزاري في بريطانيا
نائبة رئيس الوزراء البريطاني تستقيل من منصبها
المصدر: د ب أ
