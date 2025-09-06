الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أصغر طالبة في فرنسا تنال شهادة الثانوية

أصغر طالبة في فرنسا تنال شهادة الثانوية
6 سبتمبر 2025 11:06

أعلنت وزارة التربية الوطنية الفرنسية الجمعة حصول تلميذة في التاسعة من العمر على شهادة البكالوريا في يوليو، لتصبح بذلك أصغر شخص ينال هذه الشهادة، وذلك في تأكيد لمعلومات نشرتها قناة "فرانس إنفو".
هذه التلميذة التي خضعت للامتحان في باريس كمرشحة مستقلة في الرياضيات والفيزياء والكيمياء، حصلت على الشهادة مع علامات الاستلحاق، أي من دون درجة تميّز.
وأوضحت الوزارة لوكالة فرانس برس أن "أصغر طالب سابق دون الثانية عشرة حصل على شهادة البكالوريا كان في عام 1989"، حين كان في الحادية عشرة من العمر.
ولم تُقدم الوزارة مزيدا من التفاصيل حول هذه التلميذة غير العادية التي حازت شهادة عادة ما ينالها الفرنسيون في سن السابعة عشرة أو الثامنة عشرة، أي في نهاية المرحلة الثانوية.
وذكرت منظمة "إيزوسيت" للتدريب في بيان أنها دعمت هذه الطالبة باستخدام منهجية طُوّرت بالتعاون مع أوغو سباي، وهو خريج بكالوريا سابق نال شهادته في سن الثانية عشرة عام 2012.
على صعيد شهادة البكالوريا، كان الرقم القياسي للنجاح المبكر مسجلاً سابقاً باسم أرتور رامياندريسوا الذي اجتاز الامتحان في سن أحد عشر عاما وأحد عشر شهراً سنة 1989.

أخبار ذات صلة
مبابي يطرق أبواب التاريخ في فرنسا
قتيل وجرحى إثر صدم سيارة لمارة في فرنسا
المصدر: آ ف ب
فرنسا
الثانوية العامة
آخر الأخبار
غيث النعيمي يُتوج بلقب بطولة حمدة تريم الخيرية للشطرنج
الرياضة
غيث النعيمي يُتوج بلقب بطولة حمدة تريم الخيرية للشطرنج
اليوم 16:00
عبدالله جاسم يخطف صدارة «طواف صلالة»
الرياضة
عبدالله جاسم يخطف صدارة «طواف صلالة»
اليوم 15:55
رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل إلى البلاد في زيارة عمل
علوم الدار
رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل إلى البلاد في زيارة عمل
اليوم 15:54
مشاركات تستعرض ابتكارات بيطرية في "معرض أبوظبي للصيد والفروسية"
علوم الدار
مشاركات تستعرض ابتكارات بيطرية في "معرض أبوظبي للصيد والفروسية"
اليوم 15:53
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
اليوم 15:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©