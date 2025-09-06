الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

زيلينسكي يرفض فكرة بوتين باجراء محادثات في موسكو

6 سبتمبر 2025 13:50

رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اقتراح نظيره الروسي فلاديمير بوتين بالمجئ لموسكو والتفاوض بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.
وقال زيلينسكي في مقابلة أجرتها معه إذاعة أيه بي سي الأميركية أمس الجمعة " إن بوتين يمكنه القدوم إلى كييف " وأضاف "لا أستطيع الذهاب إلى موسكو وبلدي تحت القصف الصاروخي والهجمات اليومية.
وكان بوتين قد أعلن امس الجمعة أنه مستعد للقيام باتصالات مع الجانب الأوكراني، رغم عدم جدوى ذلك.
وقال بوتين، إن موسكو هي أفضل مكان لعقد اجتماع رفيع المستوى بين روسيا وأوكرانيا.
يشار إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سعى لعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي للتوصل إلى تسوية للحرب بين موسكو وكييف ،غير أن جهوده لم تكلل بالنجاح.

