الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ميلانو تُلقي النظرة الأخيرة على "الملك" أرماني

ميلانو تُلقي النظرة الأخيرة على "الملك" أرماني
6 سبتمبر 2025 14:57

 تُلقي ميلانو النظرة الأخيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع على "الملك" جورجيو أرماني إذ وُضِع نعشه اعتباراً من صباح السبت في مبنى "أرماني تياترو" الذي يحمل دلالة رمزية على العلاقة الوثيقة بين المصمم وعاصمة إقليم لومبارديا.
ووقف مئات الأشخاص في طابور صباح السبت للمرور أمام النعش الخشبي الفاتح اللون لمصمم الأزياء الكبير الذي توفي الخميس عن 91 عاما وأثار رحيله حزنا في أوساط الموضة وخارجها.
وكان نحو مئة من موظفي "أرماني" ببدلات داكنة ونظارات شمسية في طليعة الحضور بالقرب من مقر المجموعة في منطقة صناعية سابقة بميلانو، قبل يومين من الجنازة المقررة إقامتها الاثنين.
ووُضعت أكاليل زهر بيضاء كبيرة عند مدخل القاعة التي تضم النعش، إلى جانب سجلاّت تعزية يمكن لمحبّي الراحل تدوين عبارات الوداع فيها.
وأشارت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية إلى أن أرماني توفي بسبب فشل مفاجئ في الكبد، إثر إصابته بالتهاب رئوي استدعى إدخاله المستشفى في يونيو الفائت.

أخبار ذات صلة
ميلانو تودع "ملك" الموضة في تأبين هادئ ومؤثر
وفاة أيقونة الموضة الإيطالية جورجيو أرماني
المصدر: آ ف ب
جورجيو أرماني
آخر الأخبار
غيث النعيمي يُتوج بلقب بطولة حمدة تريم الخيرية للشطرنج
الرياضة
غيث النعيمي يُتوج بلقب بطولة حمدة تريم الخيرية للشطرنج
اليوم 16:00
عبدالله جاسم يخطف صدارة «طواف صلالة»
الرياضة
عبدالله جاسم يخطف صدارة «طواف صلالة»
اليوم 15:55
رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل إلى البلاد في زيارة عمل
علوم الدار
رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل إلى البلاد في زيارة عمل
اليوم 15:54
مشاركات تستعرض ابتكارات بيطرية في "معرض أبوظبي للصيد والفروسية"
علوم الدار
مشاركات تستعرض ابتكارات بيطرية في "معرض أبوظبي للصيد والفروسية"
اليوم 15:53
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
اليوم 15:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©