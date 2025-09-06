الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

بايدن يطلق حملة جمع تبرعات لبناء مكتبته في ديلاوير

بايدن يغادر كنيسة في ديلاوير بعد أداء الصلاة
6 سبتمبر 2025 18:56

قرر الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، بناء مكتبته الرئاسية في ولاية ديلاوير واستعان بمجموعة من مساعديه السابقين وأصدقائه وحلفائه السياسيين لبدء العمل الشاق وهو جمع التبرعات وإيجاد موقع للمتحف والأرشيف. ووافقت مؤسسة جو وجيل بايدن، الأسبوع الماضي، على تشكيل مجلس إدارة من 13 شخصا مكلفا بتوجيه المشروع.
ويضم المجلس وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن والمستشار المخضرم ستيف ريتشيتي وجامع التبرعات الديمقراطي روفوس جيفورد وآخرين تربطهم علاقات وطيدة بالرئيس الذي شغل المنصب لفترة واحدة وزوجته. ويواجه فريق مكتبة بايدن مهمة شاقة تتمثل في جمع الأموال لمشروع إرث الرئيس الـ46.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت الشركات والجهات المانحة المؤسسية التي تبرعت تاريخيا لمشروعات المكتبات الرئاسية، بغض النظر عن حزب الرئيس السابق، ستكون أكثر ترددا في المساهمة.

الرئيس الأميركي السابق يخضع لجراحة لاستئصال خلايا سرطانية
المصدر: د ب أ
