الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

عشرات القتلى جراء مجزرة نفذها إرهابيون في نيجيريا

وحدة من الجيش النيجيري
6 سبتمبر 2025 20:03

قتل 55 شخصا على الأقل في مجزرة نفذها إرهابيون بحق سكان قرية في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفاد به موظف في منظمة غير حكومية ومصدر أمني محلي.
ووقع الهجوم ليل الجمعة على قرية "دارول جاما" التي تضم قاعدة عسكرية على الحدود بين نيجيريا والكاميرون.
وأوضح المصدر الأمني أن بين القتلى خمسة جنود، في حين أورد زعيم قوة محلية أنهم ستة.
وقال مصدر أمني إن جماعة بوكو حرام الإرهابية هي التي شنت الهجوم. 
وقال سكان إن الهجوم بدأ نحو الساعة 20,30 (19,30 ت غ) مع وصول عشرات الإرهابيين على دراجات نارية وإطلاقهم النار من بنادق هجومية وإحراقهم منازل.
وقال معلم بكر، الذي فر إلى منطقة ريفية مع زوجته وأطفاله الثلاثة "جاؤوا وهم يصرخون، وأطلقوا النار على كل ما تحرّك".
وتابع "عندما عدنا فجرا، كانت الجثث في كل مكان".
وأفاد إبراهيم بأن 55 شخصا قُتلوا، فيما قال موظف في منظمة دولية غير حكومية، طالبا عدم كشف هويته، إن 64 شخصا قُتلوا.

أخبار ذات صلة
نيجيريا تحافظ على أمل التأهل إلى «مونديال 2026»
مقتل 60 شخصاً في هجوم مسلح بنيجيريا
المصدر: آ ف ب
نيجيريا
مجزرة
هجوم إرهابي
آخر الأخبار
غيث النعيمي يُتوج بلقب بطولة حمدة تريم الخيرية للشطرنج
الرياضة
غيث النعيمي يُتوج بلقب بطولة حمدة تريم الخيرية للشطرنج
اليوم 16:00
عبدالله جاسم يخطف صدارة «طواف صلالة»
الرياضة
عبدالله جاسم يخطف صدارة «طواف صلالة»
اليوم 15:55
رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل إلى البلاد في زيارة عمل
علوم الدار
رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل إلى البلاد في زيارة عمل
اليوم 15:54
مشاركات تستعرض ابتكارات بيطرية في "معرض أبوظبي للصيد والفروسية"
علوم الدار
مشاركات تستعرض ابتكارات بيطرية في "معرض أبوظبي للصيد والفروسية"
اليوم 15:53
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
اليوم 15:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©