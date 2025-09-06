الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مصرع 4 عناصر حوثية عقب إفشال محاولة تسلل شرقي تعز

مصرع 4 عناصر حوثية عقب إفشال محاولة تسلل شرقي تعز
7 سبتمبر 2025 01:20

عدن (الاتحاد)

قُتل 4 من عناصر ميليشيات الحوثي، أمس، خلال مواجهات مع قوات الجيش اليمني شرق مدينة تعز.
وأوضح مصدر عسكري، أن مجاميع من الميليشيات الحوثية حاولت التسلل باتجاه مواقع عسكرية في تبتي «كارم والسوداء» ضمن جبهة «الكريفات»، وأن قوات الجيش تمكنت من التصدي لهم. وأكد المصدر، أن قوات الجيش اشتبكت مع العناصر المتسللة، وأجبرتها على التراجع بعد أن كبدتها 4 قتلى وعدداً من الجرحى. وأشار المصدر العسكري إلى أن الميليشيات الحوثية تواصل حشد عناصرها في محاولة لتصعيد الموقف القتالي، غير أن قوات الجيش في كامل الجاهزية للتعامل مع أي هجمات جديدة.
وفي السياق، قُتل قائد ميداني بالجيش اليمني، أمس، خلال معارك مع ميليشيات الحوثي في محافظة مأرب، شرقي البلاد.  وقال مصدر عسكري إن «القائد الميداني العقيد خالد دويد حمود علي مثنى، قتل مع أحد مرافقيه خلال عملية تصدٍ لهجوم بري شنه الحوثيون على القطاع الجنوبي من جبهات مأرب». وأوضح المصدر أن «مثنى الذي كان يشغل منصب رئيس أركان حرب قطاع الردهة في جبهات مأرب، قتل خلال المعارك الشرسة التي شاركت فيها طائرات مسيّرة مكثفة لتوفير غطاء ناري للحوثيين».

أحمد عرمان وزير حقوق الإنسان اليمني لـ«الاتحاد»: «الحوثي» تتعمد إفشال جهود تبادل الأسرى
25 منظمة حقوقية تطالب الحوثي بالكشف عن مصير المخفيين قسراً
تعز
اليمن
مأرب
الحوثي
الجيش اليمني
