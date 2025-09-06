مقتل 12 إرهابياً بعملية عسكرية وسط الصومال

مقديشو (الاتحاد)



أفاد تقرير صومالي، أمس، بمقتل 12 وإصابة 13 آخرين من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية في عملية عسكرية في وسط البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الصومالية «صونا»: «قتل 12 من ميليشيات الخوارج، بينهم قيادات بارزة وأصيب 13 آخرون في عملية عسكرية مخططة نفذتها قوات جهاز الأمن والمخابرات الوطنية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين بمحافظة جلجدود».

وطبقا للوكالة: «استهدف العملية العسكرية الدقيقة التي جرت في منطقة عيل طيقويني مركز لميليشيات الخوارج أثناء تجمع أكثر من 40 من الميليشيات بهدف الإعداد للهجمات إرهابية». وأشارت إلى أنه «تجري عملية تعقب للعناصر الإرهابية التي فرت خلال تنفيذ العملية العسكرية».