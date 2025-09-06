الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مقتل 7 جنود بانفجار عبوة ناسفة في الكاميرون

عناصر من الجيش الكاميروني (أرشيفية)
7 سبتمبر 2025 01:20

ياوندي (وكالات)

أعلن تنظيم انفصالي مسؤوليته عن هجوم بعبوة ناسفة على جانب الطريق أسفر عن مقتل 7 جنود في جنوب غربى الكاميرون. ووقع الهجوم بالقرب من بلدة ماليندي، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية. 
وأعلنت جماعة «محاربو وحدة فاكو»، وهي جماعة انفصالية ناطقة بالإنجليزية، مسؤوليتها عن الهجوم. 
وذكرت وكالة أنباء الكاميرون أن 7 جنود لقوا حتفهم. وكانت القوات الحكومية تقوم بدوريات في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة بحثاً عن عبوات ناسفة بدائية الصنع، بحسب الوكالة. 
ولم يصدر الجيش الكاميروني تعليقاً رسمياً على الهجوم. 
وتشهد المناطق الغربية من الكاميرون نزاعاً مسلحاً منذ أن أطلق انفصاليون ناطقون بالإنجليزية تمرداً عام 2017 بهدف الانفصال عن الأغلبية الناطقة بالفرنسية، وإنشاء دولة مستقلة ناطقة بالإنجليزية في غرب البلاد. 
وتعود جذور التوترات إلى احتجاجات سلمية نظمها محامون ومعلمون، لكنها تحولت إلى صراع دموي قبل نحو عقد من الزمن بعد حملة قمع شنتها الحكومة.

أخبار ذات صلة
انفجار سيارة في دمشق
انفجار عبوة ناسفة
الجيش الكاميروني
الكاميرون
عبوة ناسفة
آخر الأخبار
غيث النعيمي يُتوج بلقب بطولة حمدة تريم الخيرية للشطرنج
الرياضة
غيث النعيمي يُتوج بلقب بطولة حمدة تريم الخيرية للشطرنج
اليوم 16:00
عبدالله جاسم يخطف صدارة «طواف صلالة»
الرياضة
عبدالله جاسم يخطف صدارة «طواف صلالة»
اليوم 15:55
رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل إلى البلاد في زيارة عمل
علوم الدار
رئيس الدولة في مقدمة مستقبليه.. ملك الأردن يصل إلى البلاد في زيارة عمل
اليوم 15:54
مشاركات تستعرض ابتكارات بيطرية في "معرض أبوظبي للصيد والفروسية"
علوم الدار
مشاركات تستعرض ابتكارات بيطرية في "معرض أبوظبي للصيد والفروسية"
اليوم 15:53
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
الرياضة
صراع شرس على جوائز الأفضل في أغسطس بـ «أدنوك للمحترفين»
اليوم 15:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©