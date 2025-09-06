الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرر استئناف مؤتمر «حل الدولتين»

الجمعية العامة للأمم المتحدة تقرر استئناف مؤتمر «حل الدولتين»
7 سبتمبر 2025 01:20

نيويورك (الاتحاد)

قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة استئناف مؤتمر دولي رفيع المستوى حول حل الدولتين يوم 22 سبتمبر، لتعيد بذلك إحياء عملية تم تعليقها هذا الصيف. 
واعتمدت الجمعية قراراً شفهياً اقترحته المملكة العربية السعودية بشأن استئناف المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين. 
وبعد اعتماد القرار الشفوي، أعلنت كل من إسرائيل والولايات المتحدة رفضها له، قائلة إن استئناف المؤتمر سيطيل الحرب في غزة. وقالت تينج وو، نائبة المستشار السياسي للبعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، إن بلادها لن تشارك في المؤتمر. 
ويوفر استئناف المؤتمر خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة رفيع المستوى فرصة لمزيد من رؤساء الدول والحكومات لحضور الحدث. 
ولم يتضح بعد ما إذا كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيتمكن من حضور المؤتمر شخصياً، حيث فرضت الولايات المتحدة حظر تأشيرات على المسؤولين الفلسطينيين.

