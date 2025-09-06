الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر إخلاء في مدينة غزة

غزة (الاتحاد)



أصدر الجيش الإسرائيلي، أمس، أوامر إخلاء لمنطقة واقعة عند مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية في مدينة غزة بشمال القطاع. وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: «إنذار إلى سكان مدينة غزة في بلوكات 726، و727، و784، و786، والخيم المجاورة لها والواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية، سيهاجم الجيش في الوقت القريب». وأضاف: «أنتم مضطرون لإخلاء المبنى بشكل فوري جنوباً نحو المنطقة الإنسانية في المواصي بخان يونس».

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستهداف «برج السوسي» غرب مدينة غزة بقصف إسرائيلي.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أيضاً قصف مبنى متعدد الطوابق في مدينة غزة. ويضم برج السوسي الذي يتكون من 15 طابقاً، أكثر من 60 شقة. كما وجه الجيش الإسرائيلي «إنذاراً عاجلاً» إلى سكان «برج الرؤيا» في مدينة غزة والنازحين في الخيام المجاورة له بإخلائها فوراً قبل استهدافها.

وقال الجيش في منشوره: «إلى سكان عمارة الرؤيا المحددة بالأحمر والخيم المجاورة لها والواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية، سيهاجم الجيش المبنى في الوقت القريب»، وطالب الجيش السكان بـ «إخلاء المبنى بشكل فوري جنوباً نحو مواصي خان يونس».

وأكد الشهود أن عائلات فلسطينية ألقت أمتعتها من النوافذ بعد تلقي إنذارات من الجيش الإسرائيلي تطالبهم بإخلاء المبنيين بشكل فوري، تمهيداً لقصفهما.

وشهدت مدينة غزة حركة نزوح كبيرة لعشرات العائلات، بعد تهديدات إسرائيل باستهداف المباني السكنية العالية.

وقالت مصادر محلية: «هناك موجة نزوح ليست بالبسيطة من مدينة غزة باتجاه جنوب القطاع عبر الطريق الساحلي (شارع الرشيد) وسط معاناة وخوف شديدين».

ولفت المصدر إلى أن حركة النزوح تصاعدت بعد إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع «المناورة البرية» في مدينة غزة ضمن ما يسمى «عملية عربات جدعون 2».

وأردف أن تصاعد عملية النزوح جاء أيضاً غداة إعلان الجيش الإسرائيلي، أمس الأول، أنه سيكثف قصفه المباني متعددة الطوابق في مدينة غزة، والتي تسكنها عائلات نازحة.