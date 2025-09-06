الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

سقوط جسم مجهول في بولندا

الشرطة البولندية تفرض طوقا على مكان سقوط مسيّرة
6 سبتمبر 2025 22:39

ذكر متحدث باسم وزارة الدفاع البولندية، اليوم السبت، أن جسما مجهولا يُرجح أن يكون طائرة مسيرة تُستخدم للتهريب سقط في شرق بولندا.
وأضاف المتحدث أن الجسم لا يبدو مسيرة عسكرية. وأوضح أن الشرطة ستوفر المزيد من التفاصيل في وقت لاحق.
وأكد متحدث باسم الشرطة المحلية سقوط جسم على بُعد نحو 500 متر من مبان في قرية "مايدان-شيليتس" بمنطقة "لوبلين" بشرق بولندا، لكنه لم يتمكن من تحديد ماهيته.
وأفادت الشرطة، في منشور على منصة "إكس"، بأن أحد لم يُصب بأذى.
وترفع بولندا حالة التأهب القصوى تحسبا لاختراق أجسام مجالها الجوي منذ سقوط صاروخ أوكراني طائش على قرية في جنوب البلاد عام 2022، مما أسفر عن مقتل شخصين، بعد بضعة أشهر من بدء الأزمة في أوكرانيا.

المصدر: وكالات
