كشف سبب حادث الترام في لشبونة

كشف محققون، السبت، عن سبب حادث الترام في العاصمة البرتغالية لشبونة هذا الأسبوع، الذي أسفر عن قتلى وجرحى.

وذكر المحققون أن الحادث وقع بعد انقطاع كابل بين كابينتين.

إلا أن فحصًا بصريًا، مُقررًا صباح اليوم نفسه الذي وقع فيه الحادث، لم يكشف عن "أي خلل"، وفقًا لبيان نشره المكتب البرتغالي للتحقيقات في حوادث الطيران والسكك الحديدية.

أوقع الحادث ما لا يقل عن 16 قتيلا حين خرج الترام، الذي يستقله الكثير من السياح، عن السكة في لشبونة.

وأعلنت السلطات القضائية فتح تحقيق في الحادث، بعدما اصطدمت عربة الترام المعلق الشهير "غلوريا"، الذي كان يربط بين جادة ليبرداد (الحرية) وتلة ساو بيدرو دي ألكانتارا المطلة على المدينة، بأحد المباني مساء الأربعاء، بعيد الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (17,00 ت غ).