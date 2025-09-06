الأحد 7 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

زيلينسكي يشيد بتطور صناعة الأسلحة في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يطلقون صاروخاً (أرشيفية)
7 سبتمبر 2025 01:01

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن ما يقرب من 60 بالمئة من الأسلحة التي يستخدمها الجيش الأوكراني هي أسلحة محلية الصنع، وهو ما يتجاوز بالفعل الهدف الذي حدده قبل شهرين.
وأضاف زيلينسكي، في خطابه المسائي المصور "خلال هذه الحرب، وصلت أوكرانيا إلى نقطة أن ما يقرب من 60 بالمئة من الأسلحة التي نستخدمها، الأسلحة التي في أيدي جنودنا، هي أسلحة أوكرانية الصنع".
وأردف قائلا "هذه الأسلحة قوية، وذات ميزات متطورة كثيرة".
وفي يوليو الماضي، دعا الرئيس حكومته إلى اتخاذ تدابير لزيادة إنتاج الأسلحة المصنوعة في أوكرانيا إلى أكثر من 50 بالمئة.
وقال حينها إن الأسلحة المصنوعة في أوكرانيا تشكل نحو 50 بالمئة من الأسلحة المستخدمة في الجبهة وفي العمليات الأخرى، وهي أعلى نسبة منذ الاستقلال عن الحكم السوفيتي في عام 1991.

المصدر: رويترز
فولوديمير زيلينسكي
الأسلحة
أوكرانيا
