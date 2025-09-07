الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

أستراليا تدعم البحوث الطبية في دول جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ

أستراليا تدعم البحوث الطبية في دول جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ
7 سبتمبر 2025 08:44

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم، إطلاق مشروع لدعم البحوث الطبية في أستراليا، وتيمور الشرقية، وإندونيسيا، إضافة إلى دول ومناطق في جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ.

وأوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ، ووزير الصحة مارك باتلر، في بيان مشترك، أن الحكومة رصدت مبلغ 72 مليون دولار أسترالي لتمويل بحوث يجريها 24 فريقًا طبيًا، ضمن برنامج مراكز التميز في البحوث التابع للمجلس الوطني للصحة والبحوث الطبية.

وبيّنت أن المشروع يستهدف تطوير لقاحات أكثر فعالية، وتعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الصحية المشتركة بين الإنسان والحيوان والبيئة، بما يسهم في رفع قدرات المنطقة على التصدي للأزمات الصحية.

المصدر: وام
أستراليا
اللقاحات
الصحة
