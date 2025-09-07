الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

اندلاع حرائق غابات جديدة في البرتغال وإسبانيا

اندلاع حرائق غابات جديدة في البرتغال وإسبانيا
7 سبتمبر 2025 08:57

واصل مئات من عناصر الإطفاء في البرتغال وإسبانيا، جهودهم لإخماد حرائق غابات جديدة اندلعت في البلدين، بعد صيف استثنائي شهد موجات جفاف وحرائق واسعة النطاق.

وفي البرتغال، اندلع أكبر حريق في منطقة سييا بوسط البلاد، حيث جرى نشر أكثر من 600 عنصر إطفاء لمكافحة النيران التي غذتها الرياح العاتية وأدت إلى إغلاق عدة طرق.

وقال متحدث باسم جهاز الحماية المدنية، لوكالة الأنباء البرتغالية (لوسا)، إن الأولوية تتركز على "حماية المنازل"، فيما أعلنت الشرطة توقيف شخص يشتبه في أنه وراء إشعال الحريق.
أما في إسبانيا، فاتخذت السلطات تدابير احترازية في قرية كاستروميل شمال غرب البلاد، عقب اندلاع حريق جديد قرب المنطقة، بينما تجدد أحد الحرائق السابقة بسبب قوة الرياح، وفق ما ذكرته السلطات البيئية في منطقة قشتالة وليون.

وكانت إسبانيا قد رفعت الأسبوع الماضي حالة الطوارئ التي استمرت لأسابيع بسبب واحدة من أسوأ موجات الحرائق التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة، والتي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص والتهمت أكثر من 300 ألف هكتار.

وفي البرتغال، تسببت الحرائق التي اجتاحت وسط البلاد وشمالها خلال أغسطس الماضي في مقتل أربعة أشخاص، وأتت على نحو 254 ألف هكتار، لتسجل بذلك أسوأ حصيلة منذ عام 2017، بحسب بيانات المعهد الوطني للحفاظ على الطبيعة والغابات.

ووفق وكالة الأرصاد الجوية الوطنية، شهدت البرتغال هذا العام أشد صيف حرارة وجفافا منذ عام 1931، ما أسهم في تفاقم مخاطر اندلاع الحرائق.

