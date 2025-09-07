لأول مرة.. قصف مقر الحكومة الأوكرانية في كييف

اندلعت النيران، اليوم الأحد، في مقر الحكومة الأوكرانية في العاصمة كييف جراء هجوم جوي استخدمت فيه مسيرات وصواريخ.

وشاهد مراسلون صحفيون النيران مندلعة على سطح المبنى الضخم الذي يضم مقر الحكومة والدخان يتصاعد منه.

وحلّقت المروحيات فوق المبنى الواقع في قلب كييف قرب مقري الرئاسة والبرلمان، ملقية مياها على سطحه فيما هرعت أجهزة الطوارئ إلى الموقع وضربت الشرطة طوقا أمنيا حوله.

وقالت رئيسة الوزراء يوليا سفيريدنكو، عبر تطبيق تلغرام "لأول مرة تضرر سطح مقر الحكومة وطوابقه العلوية جراء هجوم".

وبعد الظهر، قال المتحدث باسم أجهزة الإغاثة بافلو بيتروف للتلفزيون "تم إخماد الحريق، لكن فرق الإنقاذ تعمل على تفكيك الهياكل ورشها بالماء لإعادة إصلاح المبنى والتثبت من أن كل شيء جيد".