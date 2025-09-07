الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قتلى بينهم 4 شرطيين جراء نزاع بين جيران في العراق

عناصر من قوات الأمن العراقي
7 سبتمبر 2025 17:04

قُتل ستة أشخاص، بينهم أربعة عناصر أمن، في نزاع بين جيران في العاصمة بغداد، على ما قالت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد.
ولم تحدد السلطات سبب النزاع، لكن مسؤولا أمنيا قال، طالبا عدم الكشف عن هويته، إن عشيرتَين تشاجرتا على خلفية زيادة تعرفة مولد كهرباء.
وأعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري في بيان مقتل "أربعة من أبطال الشرطة الاتحادية هم ضابطان ومنتسبان" بالإضافة إلى "إصابة تسعة" عناصر آخرين خلال فضّ نزاع، مساء أمس السبت، في منطقة السعادة شرق العاصمة العراقية.
في حصيلة سابقة، تحدثت وزارة الداخلية عن مقتل ضابطَين وإصابة خمسة عناصر أمن آخرين "بجروح متفاوتة".
وارتفعت الحصيلة بعدما توفي عنصران أمنيان متأثرَين بجروحهما، حسبما قال المسؤول الأمني.
وردّ عناصر الأمن على "هجوم مسلح مباشر من العناصر المتسببة بالنزاع"، في عملية أسفرت عن "مقتل اثنين من المهاجمين وإصابة خمسة آخرين"، بحسب الداخلية.
وأفاد مسؤول أمني ثان بتوقيف 14 شخصا على خلفية هذه العملية.
وأكّدت الوزارة أن "الإجراءات ستكون رادعة بحق جميع المجرمين والمتورطين في إثارة الفتن والنزاعات المسلحة ولن يكون هناك أي تهاون في ملاحقتهم حتى آخر لحظة".

