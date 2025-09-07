الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

الإعصار "تاباه" يغلق المدارس في جنوب الصين

عبارة في البحر مع اقتراب الأعصار "تاباه"
7 سبتمبر 2025 17:57

أغلقت مدينة تشوهاي في جنوب الصين المدارس والمواقع السياحية، كما أوقفت الأنشطة الجماعية الخارجية، اليوم الأحد، بسبب إعصار تاباه، المتوقع أن يضرب المنطقة في وقت مبكر من غد الاثنين، حسبما قال التلفزيون المركزي الصيني.  
وذكرت وسائل إعلام أن مركز الأرصاد الجوية في تشوهاي رفع التحذير من الإعصار إلى اللون الأصفر نحو الساعة الثانية بالتوقيت المحلي، ومن المتوقع الإبقاء على التحذير حتى غد الاثنين.
كان مركز الأرصاد الوطني في الصين قد أصدر تحذيرا باللون الأصفر، في وقت سابق اليوم الأحد، مع تطور العاصفة، كما أصدر تحذيرا باللون الأصفر من العواصف المطيرة والفيضانات الغامرة. 

المصدر: د ب أ
الصين
إعصار
إغلاق
إغلاق المدارس
