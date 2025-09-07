الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
ألمانيا تريد وضع هدف مناخي جديد لأوروبا

وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر
7 سبتمبر 2025 22:44

حث وزير البيئة الألماني كارستن شنايدر على تسريع وتيرة المشاورات حول وضع هدف مناخي جديد للاتحاد الأوروبي.
وفي تصريحات لمجلة "شبيجل" الألمانية، قال الوزير إن "من يعرقل الهدف المناخي الأوروبي الجديد لعام 2024 ويؤخر القرارات اللازمة، فإنه يتصرف ضد المصالح الألمانية ويخاطر بانتهاج ألمانيا طريقا خاصا مكلفا".
وأضاف شنايدر، موجها كلامه إلى الاتحاد المسيحي برئاسة المستشار الألماني فريدريش ميرتس "أتوقع أن نتكاتف الآن داخل الحكومة الاتحادية، ونعمل معا لضمان صدور قرار في مجلس وزراء البيئة المقبل".
ومن المقرر أن يجتمع وزراء البيئة في الاتحاد الأوروبي في 18 سبتمبر الجاري.
كانت المفوضية الأوروبية قدمت في مطلع يوليو الماضي مقترحا يقضي بتخفيض الانبعاثات الكربونية بحلول عام 2040 بنسبة 90% مقارنة بعام 1990، مع السماح بتعويض جزء من هذه النسبة عبر شهادات مناخية معترف بها دوليا.
ويتطلب المقترح موافقة دول الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي، غير أنه يواجه منذ فترة طويلة معارضة داخل العديد من دول التكتل.
كان ناشطون في مجال حماية المناخ وجهوا الأسبوع الماضي رسالة مفتوحة إلى المستشار ميرتس جاء فيها "امنعوا هذا التأخير في حماية المناخ. واعملوا على أن يسفر اجتماع وزراء البيئة في 18 سبتمبر عن إقرار هدف الاتحاد الأوروبي للمناخ لعام 2040 (بتخفيض الانبعاثات بنسبة 90%) إضافة إلى إسهام الاتحاد الأوروبي في حماية المناخ ".
وحذر الناشطون من أن أي شيء آخر من شأنه أن يعرض حماية المناخ الدولية للخطر. 

المصدر: د ب أ
وزير البيئة
ألمانيا
المناخ
خفض انبعاثات الكربون
