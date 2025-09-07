الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إخطارات إسرائيلية بهدم منازل ومحال تجارية في القدس

أرشيفية
8 سبتمبر 2025 02:15

رام الله (الاتحاد)

أفادت مصادر فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية أخطرت، أمس، بهدم منازل ومحال تجارية في بلدة «الرام» شمال القدس. 
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن المصادر المحلية قولها: إن «قوات الاحتلال اقتحمت منطقة ضاحية الأقباط برأس الحي في البلدة، ووزعت إخطارات بالهدم خلال ثلاثة أيام لثلاثة منازل، و4 إخطارات أخرى لمحال تجارية بحجة البناء دون ترخيص». 
ووفق المصادر: «تقع المنطقة التي طالتها الإخطارات على الطريق الواصل بين حاجزي جبع وقلنديا، وهو محور رئيسي في مخطط الاحتلال لتوسيع شارع استيطاني يخدم المستوطنات المحيطة بالقدس ويعزلها عن البلدات الفلسطينية».

