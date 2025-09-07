إخطارات إسرائيلية بهدم منازل ومحال تجارية في القدس

رام الله (الاتحاد)



أفادت مصادر فلسطينية بأن القوات الإسرائيلية أخطرت، أمس، بهدم منازل ومحال تجارية في بلدة «الرام» شمال القدس.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن المصادر المحلية قولها: إن «قوات الاحتلال اقتحمت منطقة ضاحية الأقباط برأس الحي في البلدة، ووزعت إخطارات بالهدم خلال ثلاثة أيام لثلاثة منازل، و4 إخطارات أخرى لمحال تجارية بحجة البناء دون ترخيص».

ووفق المصادر: «تقع المنطقة التي طالتها الإخطارات على الطريق الواصل بين حاجزي جبع وقلنديا، وهو محور رئيسي في مخطط الاحتلال لتوسيع شارع استيطاني يخدم المستوطنات المحيطة بالقدس ويعزلها عن البلدات الفلسطينية».