الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

فلسطين: ضرورة إيقاف انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي

فلسطين: ضرورة إيقاف انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي
8 سبتمبر 2025 02:15

رام الله (الاتحاد)

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، أمس، ضرورة إيقاف انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وسياسة التجويع في قطاع غزة واستمرار إغلاق المعابر.
وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان أن ذلك جاء خلال لقاء مصطفى مع وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن في مكتبه بمدينة رام الله، حيث بحثا أهمية بذل المزيد من الجهود الدولية لإيقاف الحرب على غزة والانتهاكات المستمرة للجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة. 
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني على ضرورة إيقاف مخططات الضم والتوسع الاستعماري والتهجير في الضفة الغربية واستمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية والاقتطاعات غير القانونية منها.
وثمن موقف الدنمارك الثابت من حل الدولتين ومصادقتها على وثيقة مؤتمر نيويورك ودعمها المستمر لفلسطين.
من جانبه، أكد وزير خارجية الدنمارك موقف بلاده الثابت والداعم لحل الدولتين وإيقاف الحرب على قطاع غزة وفتح المعابر وإدخال المساعدات.

