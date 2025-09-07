الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

اليونان: سنعترف بدولة فلسطين في الوقت المناسب

رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس
8 سبتمبر 2025 02:15

أثينا (وكالات)

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أمس، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين «في الوقت المناسب». 
ونقلت صحيفة «إيكاتيميريني» اليونانية عن ميتسوتاكيس قوله خلال مؤتمر صحفي عُقد في معرض ثيسالونيكي الدولي الـ 89، حيث شرح الأجندة السياسية والاقتصادية المستقبلية لحكومته: «ستعترف اليونان بدولة فلسطين، والسؤال هو متى وكيف، وأي توقيت سنراه مناسباً لذلك، من أجل إعطاء دفعة إضافية لما أعتقد أنه يجب أن يكون الهدف النهائي لهذا الجهد، وهو حل الدولتين». 
ودافع ميتسوتاكيس عن علاقات بلاده مع إسرائيل، حيث قال: إن «العلاقة الاستراتيجية للبلاد مع إسرائيل لم تمنع الحكومة المحافظة من التعبير عن قلقها إزاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة». وأضاف: «ولم يمنعنا ذلك من انتقاد إسرائيل بقوة بسبب طريقة قيامها بعمليتها في غزة، وقدر الألم الإنساني والخسائر الفادحة التي لا تصدق في الأرواح بسبب هذه الحرب».

