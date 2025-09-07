وزيرة الشؤون الخارجية الفلسطينية لـ «الاتحاد»: الاعترافات بدولة فلسطين تعزز الدعم الدولي لحقوقنا المشروعة

عبدالله أبو ضيف (رام الله، القاهرة)



رحبت وزيرة الشؤون الخارجية الفلسطينية، فارسين أوهانس فارتان أغابكيان، بإعلان عدد من الدول الأوروبية عن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل، مؤكدة أن الاعترافات المتتالية بالدولة الفلسطينية تمثل تطوراً مهماً في مسار تعزيز الدعم الدولي للحقوق الفلسطينية المشروعة، وتعكس تحوّلاً متنامياً في المواقف الأوروبية لصالح القضية الفلسطينية.

وأوضحت أغابكيان، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن القيادة الفلسطينية تواصل حواراتها مع الدول الأوروبية وأطراف إقليمية دولية أخرى، بهدف تحويل الإعلانات السياسية إلى مواقف عملية، تسهم في دعم حل الدولتين، وتعزيز الجهود العربية والفلسطينية الساعية إلى نيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن هذه المساعي تأتي في إطار تحرك فلسطيني متكامل لإنهاء الاحتلال، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على الأرض، وفق القرارات الدولية ومبادئ القانون الدولي، وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني للحرية والاستقلال.

وقالت وزيرة الشؤون الخارجية الفلسطينية: إن التحركات الدبلوماسية مستمرة على مختلف المستويات، من أجل توسيع دائرة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، مما يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الأممية، ويمهّد الطريق إلى مزيد من الخطوات العملية التي تضمن تنفيذ حل الدولتين وإنهاء الاحتلال، بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وتعتزم دول أوروبية عدة، مثل فرنسا وبريطانيا والدنمارك، الاعتراف الكامل بدولة فلسطينية على حدود 1967 ضمن الحلول المطروحة لتحقيق مبدأ حل الدولتين، ومن المقرر أن تبدأ موجة اعترافات جديدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر الحالي.

وفي سياق متصل، بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، جبريل الرجوب، سبل حشد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في الضفة الغربية وغزة.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أمس، أن عبد العاطي أكد رفض مصر القاطع للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ومخططات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وجرائم الإبادة واستخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين.

وأشارت إلى استعراض عبد العاطي جهود مصر لوضع حد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والجهود المبذولة على صعيد تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.