الإثنين 8 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مباحثات ليبية أممية لدعم مسار العملية السياسية

مباحثات ليبية أممية لدعم مسار العملية السياسية
8 سبتمبر 2025 02:15

حسن الورفلي (بنغازي)

بحث قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر والممثلة الخاصة للأمين العام، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، آليات دعم المسار السلمي للعملية السياسية، ومنع تفاقم التوتر الأمني في طرابلس.
جاء ذلك خلال لقائهما، أمس، بمكتب المشير حفتر بمقر القيادة العامة في مدينة بنغازي، بحضور نائب قائد القيادة العامة الفريق أول، صدام خليفة حفتر، ونائبة رئيسة البعثة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري.
وقال مكتب إعلام القيادة العامة، إن الجانبين تباحثا خلال اللقاء حول خارطة الطريق التي عرضتها البعثة الأممية في إحاطتها أمام مجلس الأمن بتاريخ 21 أغسطس 2025، وآليات دعم المسار السلمي للعملية السياسية الهادفة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد. وعرضت تيتيه خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الماضي خريطة طريق مبنية على ثلاث ركائز أساسية، تشمل إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، وتنظيم «حوار مهيكل» يتيح المشاركة الواسعة لليبيين.
وأضاف المكتب أن لقاء حفتر وتيتيه تناول أيضاً بحث السبل الكفيلة بمنع تفاقم التوتر الأمني في العاصمة طرابلس، بما يضمن أمنها واستقرارها، ويحافظ على سلامة سكانها ومرافقها العامة والخاصة.

أخبار ذات صلة
وزيرة الشؤون الخارجية الفلسطينية لـ «الاتحاد»: الاعترافات بدولة فلسطين تعزز الدعم الدولي لحقوقنا المشروعة
«اليونيسف»: الوضع كارثي في غزة مع تفاقم المجاعة
ليبيا
خليفة حفتر
الأمم المتحدة
طرابلس
بنغازي
مجلس الأمن الدولي
آخر الأخبار
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اقتصاد
الذهب يحوم قرب قمة غير مسبوقة
اليوم 07:34
رجال إطفاء يعملون في موقع مقر الحكومة الأوكرانية عقب استهدافه (رويترز)
الأخبار العالمية
روسيا تستهدف مقر الحكومة الأوكرانية
اليوم 02:15
فارسين أغابكيان
الأخبار العالمية
وزيرة الشؤون الخارجية الفلسطينية لـ «الاتحاد»: الاعترافات بدولة فلسطين تعزز الدعم الدولي لحقوقنا المشروعة
اليوم 02:15
أطفال سودانيون في أحد مخيمات النزوح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
«الكوليرا» يتفاقم بمعسكرات النزوح في السودان
اليوم 02:15
إزالة 75 ألف متر مكعب من الأنقاض المنتشرة في الطرقات والمرافق العامة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
السعودية تطلق مشروعاً لإزالة الأنقاض في دمشق وريفها
اليوم 02:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©