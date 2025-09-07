مباحثات ليبية أممية لدعم مسار العملية السياسية

حسن الورفلي (بنغازي)



بحث قائد القيادة العامة المشير خليفة حفتر والممثلة الخاصة للأمين العام، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، آليات دعم المسار السلمي للعملية السياسية، ومنع تفاقم التوتر الأمني في طرابلس.

جاء ذلك خلال لقائهما، أمس، بمكتب المشير حفتر بمقر القيادة العامة في مدينة بنغازي، بحضور نائب قائد القيادة العامة الفريق أول، صدام خليفة حفتر، ونائبة رئيسة البعثة للشؤون السياسية، ستيفاني خوري.

وقال مكتب إعلام القيادة العامة، إن الجانبين تباحثا خلال اللقاء حول خارطة الطريق التي عرضتها البعثة الأممية في إحاطتها أمام مجلس الأمن بتاريخ 21 أغسطس 2025، وآليات دعم المسار السلمي للعملية السياسية الهادفة إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في البلاد. وعرضت تيتيه خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن في 21 أغسطس الماضي خريطة طريق مبنية على ثلاث ركائز أساسية، تشمل إعداد إطار انتخابي سليم من الناحية الفنية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، وتنظيم «حوار مهيكل» يتيح المشاركة الواسعة لليبيين.

وأضاف المكتب أن لقاء حفتر وتيتيه تناول أيضاً بحث السبل الكفيلة بمنع تفاقم التوتر الأمني في العاصمة طرابلس، بما يضمن أمنها واستقرارها، ويحافظ على سلامة سكانها ومرافقها العامة والخاصة.