الأخبار العالمية

باكستان تجلي الآلاف وسط مخاوف من ارتفاع منسوب الأنهار

أرشيفية
8 سبتمبر 2025 14:06

قال مسؤولون اليوم الاثنين، إن رجال الإنقاذ المدعومين بقوات الجيش قاموا بإجلاء أكثر من 25 ألف شخص من مدينة بإقليم البنجاب بشرق البلاد خلال الليل، في ظل مخاوف من ارتفاع منسوب الأنهار.
وقال عرفان علي كاثيا المدير العام لهيئة إدارة الكوارث في إقليم البنجاب إن عمليات الإنقاذ في مدينة جلالبور بيروالا بدأت بصورة طارئة أمس الأحد، واستمرت طوال الليل.
وبحلول صباح اليوم الاثنين، تم نقل نحو 25 ألف شخص من المناطق التي تواجه خطورة مرتفعة إلى أماكن أكثر آمنا.
وتأتي عمليات الاجلاء من المنطقة بعد يومين من انقلاب قارب إنقاذ في مياه الفيضانات في ضواحي المدينة، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص. وألحقت الفيضانات حتى الآن الضرر بأكثر من 1ر4 مليون شخص من 4100 قرية في 25 منطقة بإقليم البنجاب.  

