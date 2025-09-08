الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

السيسي: الوساطة المصرية الأميركية القطرية مهمة لوقف الحرب في غزة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
8 سبتمبر 2025 17:24

أكد الرئيس  المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أهمية الوساطة الذي تضطلع بها بلاده والولايات المتحدة وقطر، بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ، وضمان الإفراج عن الرهائن والأسرى، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
جاء ذلك خلال استقبال السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، الفريق أول براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية.  وصرح محمد الشناوي المتحدث باسم الرئاسة، في بيان نشرته الرئاسة على صفحتها في موقع فيسبوك، بأن قائد القيادة المركزية الأميركية أشاد بعمق العلاقات التاريخية بين البلدين.
وتناولت المباحثات تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد السيسي استمرار مصر في بذل جهودها المكثفة لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بشكل مستدام، تمهيدا لإحياء العملية السياسية، وصولا إلى سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط.
وأضاف المتحدث أن اللقاء تطرق أيضا إلى مستجدات الأوضاع في عدد من دول المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة، من أجل احتواء التصعيد الإقليمي، ودعم الحلول السياسية الفاعلة والمستدامة للأزمات القائمة، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة. 
وأوضح المتحدث أن اللقاء شهد تأكيدا على الطابع الاستراتيجي للعلاقات المصرية الأميركية، حيث أشار الرئيس المصري  إلى أهمية مناورات "النجم الساطع 2025" باعتبارها امتدادا للتعاون الأمني والدفاعي الوثيق بين البلدين.  

المصدر: د ب أ
