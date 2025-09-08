الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المحكمة العليا تؤيد قرارات إدارة ترامب بشأن الهجرة

وكلاء اتحاديون أميركيون يوقفون رجلا
8 سبتمبر 2025 21:04

أيدت المحكمة العليا الأميركية مجددًا، اليوم الاثنين، النهج الذي تتبعه إدارة الرئيس دونالد ترامب تجاه المهاجرين وسمحت للعملاء الاتحاديين بمداهمات في جنوب ولاية كاليفورنيا تستهدف أشخاصًا للترحيل.
وافقت المحكمة على طلب وزارة العدل بتعليق أمر قاضٍ فيدرالي يمنع العملاء مؤقتًا من إيقاف أو احتجاز الأشخاص دون "اشتباه معقول" بوجودهم في البلاد بشكل غير قانوني، أو بالاعتماد على العرق أو الإثنية، أو إذا كانوا يتحدثون الإسبانية أو الإنجليزية بلكنة، من بين عوامل أخرى.
عارض قضاة المحكمة العليا الليبراليون الثلاثة القرار علنًا. 
كتبت قاضية في الرأي المخالف "لقد أعلنت الإدارة تقريبًا أن جميع اللاتينيين، سواء كانوا مواطنين أميركيين أم لا، ممن يعملون في وظائف منخفضة الأجر، هم هدف مشروع للاعتقال في أي وقت، وإخراجهم من العمل، واحتجازهم حتى يقدموا دليلًا على وضعهم القانوني بما يرضي العملاء".
في 11 يوليو الماضي، قضت قاضية في المحكمة الجزئية الأميركية، ​​ومقرها لوس أنجلوس، بأن تصرفات إدارة ترامب تُرجّح انتهاكها للحماية التي يكفلها التعديل الرابع للدستور الأميركي ضد عمليات التفتيش والمصادرة غير المعقولة. وقد طُبّق أمر القاضية على نطاق اختصاص محكمتها الذي يشمل معظم جنوب كاليفورنيا.

أخبار ذات صلة
بريطانيا تسجل زيادة غير مسبوقة في عدد المهاجرين
الوسطاء يطالبون واشنطن بحث إسرائيل على قبول مقترح الهدنة في غزة
المصدر: رويترز
المحكمة العليا الأميركية
الإدارة الأميركية
المهاجرون
آخر الأخبار
ياسر الدوخي
الرياضة
«عربي الدرّاجات» يعتمد تشكيل المكتب التنفيذي ويقر خطة التطوير
اليوم 16:00
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
الرياضة
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
اليوم 15:45
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
علوم الدار
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
اليوم 15:44
أحمد بالهول الفلاسي
الرياضة
إطلاق «الدبلوم المهني» في الإدارة الرياضية والتحليل
اليوم 15:41
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
اليوم 15:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©