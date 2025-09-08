الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس وزراء فرنسا يخسر اقتراعا على الثقة في البرلمان

فرانسوا بايرو رئيس الوزراء الفرنسي أمام البرلمان
8 سبتمبر 2025 21:14

خسر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، اليوم الاثنين، اقتراعا على الثقة في البرلمان الفرنسي.
وصوّتت الجمعية الوطنية (مجلس النواب) بإسقاط الحكومة بسبب خططها لكبح جماح الدين العام المتضخم.
وصوّت 364 نائبا لصالح حجب الثقة، بينما أبدى 194 فقط تأييدهم لبايرو. وقالت رئيسة الجمعية يائيل برون-بيفيه "بناء على المادة 50 من الدستور، على رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته".
وأفاد مصدر حكومي مقرب من بايرو، بأن رئيس الوزراء سيقدم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون صباح الثلاثاء.
وتولى فرانسوا بايرو، البالغ من العمر 74 عاما، منصب رئيس الوزراء قبل تسعة أشهر فقط. 
وقبيل التصويت، قال بايرو أمام الجمعية الوطنية "هذا اختبار حقيقي كرئيس للحكومة (...) واخترت ذلك" مؤكدا أن "مستقبل البلاد على المحك" بسبب "ديونها المفرطة" (114% من الناتج المحلي الإجمالي".
وقال "بلادنا تعمل وتظن أنها تزداد ثراء لكنها في الواقع تزداد فقرا كل عام. إنه نزيف صامت وباطني غير مرئي لا يحتمل".
وحذر بايرو قائلا "لديكم القدرة على إطاحة الحكومة ولكنكم لا تملكون القدرة على محو الواقع"، مشبها "الرزوح تحت عبء الدين ... بالخضوع لقوة العسكرية" والحرمان من الحرية.

أخبار ذات صلة
ماكرون يدعو إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
الإليزيه يعلّق على حجب البرلمان الفرنسي الثقة عن الحكومة
المصدر: وكالات
فرنسا
فرانسوا بايرو
حجب الثقة
الحكومة الفرنسية
البرلمان الفرنسي
آخر الأخبار
ياسر الدوخي
الرياضة
«عربي الدرّاجات» يعتمد تشكيل المكتب التنفيذي ويقر خطة التطوير
اليوم 16:00
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
الرياضة
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
اليوم 15:45
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
علوم الدار
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
اليوم 15:44
أحمد بالهول الفلاسي
الرياضة
إطلاق «الدبلوم المهني» في الإدارة الرياضية والتحليل
اليوم 15:41
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
اليوم 15:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©