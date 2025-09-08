رئيس وزراء فرنسا يخسر اقتراعا على الثقة في البرلمان

خسر رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، اليوم الاثنين، اقتراعا على الثقة في البرلمان الفرنسي.

وصوّتت الجمعية الوطنية (مجلس النواب) بإسقاط الحكومة بسبب خططها لكبح جماح الدين العام المتضخم.

وصوّت 364 نائبا لصالح حجب الثقة، بينما أبدى 194 فقط تأييدهم لبايرو. وقالت رئيسة الجمعية يائيل برون-بيفيه "بناء على المادة 50 من الدستور، على رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته".

وأفاد مصدر حكومي مقرب من بايرو، بأن رئيس الوزراء سيقدم استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون صباح الثلاثاء.

وتولى فرانسوا بايرو، البالغ من العمر 74 عاما، منصب رئيس الوزراء قبل تسعة أشهر فقط.

وقبيل التصويت، قال بايرو أمام الجمعية الوطنية "هذا اختبار حقيقي كرئيس للحكومة (...) واخترت ذلك" مؤكدا أن "مستقبل البلاد على المحك" بسبب "ديونها المفرطة" (114% من الناتج المحلي الإجمالي".

وقال "بلادنا تعمل وتظن أنها تزداد ثراء لكنها في الواقع تزداد فقرا كل عام. إنه نزيف صامت وباطني غير مرئي لا يحتمل".

وحذر بايرو قائلا "لديكم القدرة على إطاحة الحكومة ولكنكم لا تملكون القدرة على محو الواقع"، مشبها "الرزوح تحت عبء الدين ... بالخضوع لقوة العسكرية" والحرمان من الحرية.