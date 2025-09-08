الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإليزيه يعلّق على حجب البرلمان الفرنسي الثقة عن الحكومة

فرانسوا بايرو أمام البرلمان
8 سبتمبر 2025 22:16

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الاثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيسمي رئيسا جديدا للوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما حجب النواب الفرنسيون الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو في تصويت في الجمعية الوطنية.
وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون "سيلتقي رئيس الوزراء فرنسوا بايرو غدا (الثلاثاء) لقبول استقالة حكومته. وسيُسمّي الرئيس رئيسا جديدا للوزراء في الأيام المقبلة".
 وكانت خطط بايرو لكبح جماح الدين العام المتضخم سببا في الإطاحة بحكومته بعد قبل تسعة أشهر فقط من تعيينه.
وصوّت 364 نائبا لصالح حجب الثقة، بينما أبدى 194 فقط تأييدهم لبايرو. وقالت رئيسة الجمعية يائيل برون-بيفيه "بناء على المادة 50 من الدستور، على رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته".

أخبار ذات صلة
رئيس وزراء فرنسا يخسر اقتراعا على الثقة في البرلمان
زيلينسكي يلتقي قادة أوروبيين في باريس الخميس
المصدر: وكالات
الإليزيه
قصر الإليزيه
تعيين رئيس وزراء
حجب الثقة
البرلمان الفرنسي
فرانسوا بايرو
آخر الأخبار
إدراج صكوك بـ2.2 مليار دولار من إندونيسيا بـ «ناسداك دبي»
اقتصاد
إدراج صكوك بـ2.2 مليار دولار من إندونيسيا بـ «ناسداك دبي»
اليوم 16:06
ياسر الدوخي
الرياضة
«عربي الدرّاجات» يعتمد تشكيل المكتب التنفيذي ويقر خطة التطوير
اليوم 16:00
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
الرياضة
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
اليوم 15:45
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
علوم الدار
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
اليوم 15:44
أحمد بالهول الفلاسي
الرياضة
إطلاق «الدبلوم المهني» في الإدارة الرياضية والتحليل
اليوم 15:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©