الإليزيه يعلّق على حجب البرلمان الفرنسي الثقة عن الحكومة

أعلن قصر الإليزيه، اليوم الاثنين، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيسمي رئيسا جديدا للوزراء خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما حجب النواب الفرنسيون الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو في تصويت في الجمعية الوطنية.

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون "سيلتقي رئيس الوزراء فرنسوا بايرو غدا (الثلاثاء) لقبول استقالة حكومته. وسيُسمّي الرئيس رئيسا جديدا للوزراء في الأيام المقبلة".

وكانت خطط بايرو لكبح جماح الدين العام المتضخم سببا في الإطاحة بحكومته بعد قبل تسعة أشهر فقط من تعيينه.

وصوّت 364 نائبا لصالح حجب الثقة، بينما أبدى 194 فقط تأييدهم لبايرو. وقالت رئيسة الجمعية يائيل برون-بيفيه "بناء على المادة 50 من الدستور، على رئيس الوزراء تقديم استقالة حكومته".



