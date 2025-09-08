إخلاء مبنى ركاب في مطار هيثرو إثر الاستجابة لـ"حادث"

أعلنت الشركة المشغّلة لمطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الاثنين إغلاق أحد مباني الركاب وإخلاءه مع استجابة فرق الطوارئ لـ"حادث" لم تحدد طبيعته.

وقالت الشركة المشغلة للمطار، على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي "يرجى عدم التوجه إلى المبنى رقم أربعة، حيث يقوم الزملاء بدعم المسافرين في الموقع. سنقدم مزيدا من المعلومات في أقرب وقت ممكن" مع تأكيدها أن "جميع مباني الركاب الأخرى تعمل كالمعتاد".

وقال جهاز الإطفاء في لندن إن عناصره يستجيبون لـ"حادث يتعلق بمواد يحتمل أن تكون خطرة"، وفق بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية.

وأفاد الجهاز بـ"نشر طواقم مختصة لإجراء عملية تقييم للموقع، وإخلاء جزء من المطار كإجراء احترازي مع استجابة عناصر الإطفاء".

وقالت الشبكة الوطنية للسكك الحديد في المملكة المتحدة، على منصة "إكس"، إن قطاراتها "غير قادرة على التوقف" في مبنى الركاب نتيجة لذلك.

ويقع المطار، وهو من الأكثر ازدحاما في العالم، في جنوب غرب لندن.