الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إخلاء مبنى ركاب في مطار هيثرو إثر الاستجابة لـ"حادث"

إخلاء مبنى ركاب في مطار هيثرو إثر الاستجابة لـ"حادث"
8 سبتمبر 2025 22:25

أعلنت الشركة المشغّلة لمطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندن، اليوم الاثنين إغلاق أحد مباني الركاب وإخلاءه مع استجابة فرق الطوارئ لـ"حادث" لم تحدد طبيعته.
وقالت الشركة المشغلة للمطار، على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي "يرجى عدم التوجه إلى المبنى رقم أربعة، حيث يقوم الزملاء بدعم المسافرين في الموقع. سنقدم مزيدا من المعلومات في أقرب وقت ممكن" مع تأكيدها أن "جميع مباني الركاب الأخرى تعمل كالمعتاد".
وقال جهاز الإطفاء في لندن إن عناصره يستجيبون لـ"حادث يتعلق بمواد يحتمل أن تكون خطرة"، وفق بيان نقلته هيئة الإذاعة البريطانية.
وأفاد الجهاز بـ"نشر طواقم مختصة لإجراء عملية تقييم للموقع، وإخلاء جزء من المطار كإجراء احترازي مع استجابة عناصر الإطفاء".
وقالت الشبكة الوطنية للسكك الحديد في المملكة المتحدة، على منصة "إكس"، إن قطاراتها "غير قادرة على التوقف" في مبنى الركاب نتيجة لذلك.
ويقع المطار، وهو من الأكثر ازدحاما في العالم، في جنوب غرب لندن.

أخبار ذات صلة
الإمارات تتضامن مع الجزائر وتُعزي في ضحايا حادث تدهور باص
المصدر: آ ف ب
هيثرو
مطار هيثرو
حادث
مبنى الركاب
آخر الأخبار
إدراج صكوك بـ2.2 مليار دولار من إندونيسيا بـ «ناسداك دبي»
اقتصاد
إدراج صكوك بـ2.2 مليار دولار من إندونيسيا بـ «ناسداك دبي»
اليوم 16:06
ياسر الدوخي
الرياضة
«عربي الدرّاجات» يعتمد تشكيل المكتب التنفيذي ويقر خطة التطوير
اليوم 16:00
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
الرياضة
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
اليوم 15:45
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
علوم الدار
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
اليوم 15:44
أحمد بالهول الفلاسي
الرياضة
إطلاق «الدبلوم المهني» في الإدارة الرياضية والتحليل
اليوم 15:41
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©