الأخبار العالمية

«اليونيفيل»: الجيش اللبناني انتشر في 120 موقعاً جنوباً

دورية لـ«اليونيفيل» قرب قرية ميس الجبل على الحدود اللبنانية مع إسرائيل (أرشيفية)
9 سبتمبر 2025 01:23

بيروت (الاتحاد)

أكدت القوات الأممية المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، أن الجيش اللبناني انتشر في أكثر من 120 موقعاً في الجنوب، مضيفة في بيان أمس أن هذا الانتشار يعزز سلطة الدولة وفقاً للقرار الأممي 1701.
أشارت «اليونيفيل»، إلى أنها تعمل بشكل وثيق مع الجيش لاستعادة الاستقرار في المنطقة، وتساعده في تعزيز حضوره من خلال الدوريات، والتدريبات، والتنسيق اليومي.
وكانت القوات الأممية شددت الأسبوع الماضي على أنها تواصل القيام بواجباتها، وفق قرار مجلس الأمن، مؤكدة أنها تعمل على مساعدة سكان الجنوب للعودة إلى منازلهم بشكل آمن. يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ تنفيذه في 28 نوفمبر الماضي، كان ينص على وقف إطلاق النار، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب بمؤازرة قوات الأمم المتحدة، وحصر السلاح بيد الدولة، بالإضافة إلى انسحاب القوات الإسرائيلية. إلا أن الجيش الإسرائيلي لا يزال يحتل 5 مواقع استراتيجية على الحدود اللبنانية، رافضاً الانسحاب، إلا بعد سحب سلاح حزب الله بشكل كامل. 
في حين أقرت الحكومة اللبنانية قرار حصر السلاح بيد الدولة، وكلفت الجيش وضع خطة لتنفيذها مع رفع تقارير شهرية حول سير العملية.
في غضون ذلك، قتل خمسة أشخاص في غارات إسرائيلية، الجمعة الماضي، على شرق لبنان وفق ما أفادت وزارة الصحة. وقالت الوزارة في بيان إن «أدت غارات إسرائيلية على البقاع وجرود الهرمل في حصيلة أولية إلى سقوط خمسة قتلى وإصابة خمسة آخرين بجروح». 

