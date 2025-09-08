الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
مبعوث وزير الخارجية يزور فيجي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية

مبعوث وزير الخارجية يزور فيجي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية
9 سبتمبر 2025 01:23

أبوظبي (وام) 

قام وفد من دولة الإمارات برئاسة عمر شحادة، مبعوث وزير الخارجية لدى دول جزر الكاريبي والباسيفيك، بزيارة رسمية إلى جمهورية فيجي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين في المجالات الحيوية، والتي تشمل الاقتصاد والتحول الرقمي والتعليم والشباب والرياضة، إضافةً إلى سبل دعم التعاون الإقليمي. والتقى الوفد عدداً من كبار المسؤولين في فيجي، حيث جرى استعراض فرص تطوير العلاقات الثنائية، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما التغير المناخي والتنوع الاقتصادي. وأكد عمر شحادة حرص الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع فيجي، مشيداً بالعلاقات التاريخية وروابط الصداقة التي تجمع البلدين.
من جانبهم، رحب المسؤولون في جمهورية فيجي بزيارة الوفد الإماراتي، وقال معالي مانوا كاميكا ميكا، نائب رئيس الوزراء، وزير التجارة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات في فيجي، إن بلاده تتطلع إلى تطوير شراكات استراتيجية مع دولة الإمارات في مجالات الاستثمار والسياحة، فضلاً عن التعليم والصحة والرياضة والشباب، مشيراً إلى دور هذه الشراكات في دعم التنمية المستدامة، وتعزيز العلاقات الثنائية. وتعكس الزيارة التزام الإمارات بتطوير التعاون مع دول جزر الكاريبي والباسيفيك، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار المشترك.

