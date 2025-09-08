الكرملين: العقوبات لن تجبر روسيا على تغيير مسارها

موسكو (وكالات)



أعلن الكرملين، أمس، أن العقوبات لن تجبر روسيا على تغيير مسارها في حرب أوكرانيا، وذلك بعد ساعات من تلويح الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بأنهما يبحثان فرض عقوبات اقتصادية إضافية.

وقال بوتين، إن الاقتصاد الروسي يصمد بشكل جيد، في تحدٍ لتوقعات الغرب، خاصة مع الإنفاق الكبير على المجهود الحربي، موجهاً توجيهات للشركات والمسؤولين بمواجهة العقوبات بكل الوسائل الممكنة.

وذكر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «لن تفلح أي عقوبات في إجبار روسيا الاتحادية على تغيير الموقف الثابت الذي تحدث عنه رئيسنا مراراً».

وقال بيسكوف، إن «العقوبات الغربية لن تجدي نفعاً في ممارسة الضغط على روسيا»، مضيفاً أن موسكو تفضل تحقيق أهدافها عبر الوسائل السياسية والدبلوماسية، ولكن بما أن أوروبا وكييف لا ترغبان في المشاركة في هذا المسار فإنها ستواصل ما يسميه بوتين «العملية العسكرية الخاصة».

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الأول، بفرض المزيد من العقوبات على موسكو، بعد ساعات من تنفيذها هجوماً جوياً هو الأضخم على أوكرانيا منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022. وقال ترامب، إنه مستعد للانتقال إلى المرحلة الثانية من العقوبات على روسيا، مضيفاً أنه سيعمل على تسوية الحرب وإلا سيكون هناك ثمن باهظ يجب دفعه.

بدوره، ذكر رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا أن التنسيق يجري بشكل وثيق مع الولايات المتحدة بشأن عقوبات جديدة سيفرضها التكتل.

في الأثناء، يعقد مبعوث الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات ديفيد أوسوليفان محادثات في واشنطن بشأن تحسين التنسيق ربطاً بالعقوبات على روسيا، بحسب ما أفاد مسؤول في بروكسل أمس. وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إنّ أوسوليفان، سيعقد اجتماعات في واشنطن اليوم.

كذلك، أكد وزير الخزانة الأميركية سكوت بيسنت أنّ واشنطن مستعدّة لممارسة المزيد من الضغوط على روسيا، داعيا الأوروبيين إلى القيام بالمثل. وقال لشبكة «إن بي سي»، «نتحدث عمّا يمكن للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة فعله معاً، ونحن مستعدون لزيادة الضغط على روسيا»، مضيفاً «لكننا نحتاج إلى أن يتبعنا شركاؤنا الأوروبيون».

وشنت روسيا مطلع الأسبوع الجاري أكبر هجوم جوي على أوكرانيا منذ اندلاع الصراع، مما أدى إلى اندلاع النيران في المبنى الحكومي الرئيسي في كييف ومقتل أربعة أشخاص على الأقل.

وقالت أوكرانيا أمس، إن روسيا تتمتع بتفوق كبير في القوى البشرية والموارد على خط المواجهة شرق البلاد حيث يحقق جيش موسكو تقدما منذ أشهر.

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية أوليكساندر سيرسكي في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي أن الجيش الروسي يتمتع بتفوق ثلاثي في القوات والموارد وفي مناطق التمركز الرئيسة، ويمكنه التفوق بأربعة إلى ستة أضعاف.

وأضاف سيرسكي «يستخدم الجيش الروسي تكتيك التقدم الزاحف بمجموعات مشاة صغيرة، محاولاً التسلل إلى قرى مستغلاً المسافات بين المواقع، ومتجنباً القتال المباشر».