6 حالات وفاة جديدة جراء التجويع

غزة (الاتحاد)



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، وفاة 6 فلسطينيين جراء التجويع الإسرائيلي خلال 24 ساعة، ليرتفع الإجمالي 393، بينهم 140 طفلاً، منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان: «سجّلت وزارة الصحة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية 6 حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، من بينهم طفلان».

وبذلك يرتفع إجمالي وفيات سوء التغذية وسياسة التجويع الإسرائيلية إلى 393 وفاةً، من بينهم 140 طفلاً، بحسب البيان.

وأفادت الوزارة بأنه «منذ إعلان IPC، سُجّلت 115 حالة وفاة، من بينهم 25 طفلاً».

وفي 22 أغسطس الماضي، أعلنت منظمة «IPC» المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، التابعة للأمم المتحدة، حدوث المجاعة في مدينة غزة، وتوقعت أن تمتد إلى دير البلح وخان يونس بحلول نهاية سبتمبر.