الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مستوطنون إسرائيليون يحرقون أراضي زراعية قرب نابلس

مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله (أرشيفية)
9 سبتمبر 2025 01:23

رام الله (الاتحاد)

أضرم مستوطنون إسرائيليون النار، أمس، في أراضي قرية «يتما» جنوب مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة، فيما أقدم آخرون على قطع أكثر من 21 شجرة زيتون مثمرة، في قرية «فرخة» غرب سلفيت.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا» عن رئيس مجلس قرية «يتما» أحمد أبو صنوبر قوله إن «عدداً من المستوطنين ترجلوا من حافلة على الشارع الرئيس في الجهة الشمالية للقرية، وقاموا بإضرام النيران في أشجار الزيتون المحاذية للشارع، ما أدى إلى احتراق بعضها».
كما رشق مستوطنون بالحجارة مركبات فلسطينية مارة قرب مستوطنة «يتسهار» جنوب نابلس، من دون التبليغ عن إصابات، وفق مصادر محلية.
وفي سلفيت، أقدم مستوطنون إسرائيليون، على هدم ما يقارب 110 أمتار من الجدران، وقطع أكثر من 21 شجرة زيتون مثمرة، فيما لم يتمكن الأهالي من الوصول إلى بعض المواقع التي تعرضت لاعتداءات مماثلة، بحسب «وفا».
ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، ارتكب مستوطنون 431 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية خلال أغسطس الماضي.
وتراوحت الاعتداءات بين هجمات مسلحة على قرى فلسطينية، وفرض وقائع على الأرض، وتخريب وتجريف أراضٍ، واقتلاع أشجار، كما أقاموا 18 بؤرة جديدة غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي.

