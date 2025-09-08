الأمم المتحدة تندد بـ «القتل الجماعي» للفلسطينيين

غزة (الاتحاد)



أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، أمس، عن قلقه إزاء ما وصفه بـ «خطاب الإبادة» الصريح الصادر عن المسؤولين الإسرائيليين بشأن غزة، محذراً من أن القطاع تحول فعلاً إلى مقبرة، ودعا إلى تحرك دولي حاسم «لإنهاء المذبحة».

وانتقد فولكر تورك لدى افتتاح الدورة الـ 60 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشدة «القتل الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل في غزة».

وقال «إن القتل الجماعي الذي ترتكبه إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة، وما تسببه من معاناة لا توصف وتدمير شامل، ومنعها دخول المساعدات الكافية لإنقاذ الأرواح، وما يترتب على ذلك من تجويع للمدنيين، وقتلها للصحافيين وموظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات غير الحكومية وارتكابها جرائم حرب متتالية، كلها أمور تصدم ضمير العالم».

وأضاف «تحول قطاع غزة إلى مقبرة».

وتابع: «أشعر بصدمة للخطاب العلني بشأن الإبادة ونزع صفة البشر المعيب بحق الفلسطينيين الصادر عن كبار المسؤولين الإسرائيليين». وأكد المفوض السامي أنه بعد مرور نحو عامين على اندلاع الحرب، «تتوق المنطقة إلى السلام».

وقال تورك «إنّ المزيد من العمليات العسكرية والاحتلال والضم والقمع لن يؤدي سوى إلى مزيد من العنف والانتقام والترهيب».

وشدد على أن إسرائيل «ملزمة قانوناً باتخاذ الخطوات التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لمنع أعمال الإبادة ومعاقبة التحريض عليها، وضمان وصول مساعدات كافية إلى الفلسطينيين في غزة».

وقال المفوض السامي إن المجتمع الدولي «مقصِّر عن واجباته، إننا نخذل شعب غزة».