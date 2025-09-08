الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

مدير الصحة في غزة: لن نخرج من مستشفياتنا ولن نترك مرضانا والبديل هو الموت

آثار الدمار في مجمع الشفاء الطبي (أرشيفية)
9 سبتمبر 2025 01:23

غزة (الاتحاد) 

حذر مدير الصحة في غزة منير البرش، أمس، من أن الإخلاء القسري للمستشفيات الذي تفرضه إسرائيل يعرض حياة مئات المرضى للخطر، مؤكداً أن الأطباء والكوادر الطبية قرروا البقاء إلى جانب المرضى، خصوصاً الأطفال وحالات العناية المركزة. 
وقال البرش في تصريح صحفي: «أكثر من 200 مريض في العناية المركزة بحاجة إلى أجهزة تنفس صناعي»، مشيراً إلى أن إخلاءهم يعني قتلهم مباشرة، مضيفاً: «لن نخرج من مستشفياتنا ولن نترك مرضانا، البديل هو الموت».  
وأوضح البرش أن المستشفيات في غزة تعاني نقصاً حاداً في الموارد الأساسية، ما يحول دون إجراء مئات العمليات الجراحية العاجلة، في وقت يتزايد فيه انتشار الأمراض والأوبئة بسبب تلوث المياه.  ولفت إلى تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بمتلازمة «غيلان باريه»، وسط عجز الطواقم الطبية عن تشخيص أمراض جديدة ناجمة عن الظروف الصحية المتدهورة.

أخبار ذات صلة
«العربية الإسلامية» تؤكد رفض تهجير الفلسطينيين
ماكرون يدعو إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني
الصحة
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
فلسطين
إسرائيل
آخر الأخبار
ياسر الدوخي
الرياضة
«عربي الدرّاجات» يعتمد تشكيل المكتب التنفيذي ويقر خطة التطوير
اليوم 16:00
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
الرياضة
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
اليوم 15:45
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
علوم الدار
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
اليوم 15:44
أحمد بالهول الفلاسي
الرياضة
إطلاق «الدبلوم المهني» في الإدارة الرياضية والتحليل
اليوم 15:41
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
علوم الدار
حمدان بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة سعيد عامر حمد النيادي
اليوم 15:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©