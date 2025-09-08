مدير الصحة في غزة: لن نخرج من مستشفياتنا ولن نترك مرضانا والبديل هو الموت

غزة (الاتحاد)



حذر مدير الصحة في غزة منير البرش، أمس، من أن الإخلاء القسري للمستشفيات الذي تفرضه إسرائيل يعرض حياة مئات المرضى للخطر، مؤكداً أن الأطباء والكوادر الطبية قرروا البقاء إلى جانب المرضى، خصوصاً الأطفال وحالات العناية المركزة.

وقال البرش في تصريح صحفي: «أكثر من 200 مريض في العناية المركزة بحاجة إلى أجهزة تنفس صناعي»، مشيراً إلى أن إخلاءهم يعني قتلهم مباشرة، مضيفاً: «لن نخرج من مستشفياتنا ولن نترك مرضانا، البديل هو الموت».

وأوضح البرش أن المستشفيات في غزة تعاني نقصاً حاداً في الموارد الأساسية، ما يحول دون إجراء مئات العمليات الجراحية العاجلة، في وقت يتزايد فيه انتشار الأمراض والأوبئة بسبب تلوث المياه. ولفت إلى تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بمتلازمة «غيلان باريه»، وسط عجز الطواقم الطبية عن تشخيص أمراض جديدة ناجمة عن الظروف الصحية المتدهورة.