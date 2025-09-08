ماكرون يدعو إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

باريس (الاتحاد)



دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مجدداً إلى إيجاد حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك في أعقاب الهجوم المسلح في القدس.

وكتب ماكرون على «إكس»: «يجب أن تنتهي دوامة العنف، فقط الحل السياسي هو الذي سيمكن من عودة السلام والاستقرار للجميع في المنطقة». وأضاف ماكرون، إن فرنسا تدين الهجوم.

بدوره، دان الاتحاد الأوروبي أمس، الهجوم على موقف حافلات في القدس، واعتبر بأنه يؤكد على الضرورة الملحّة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني: «ندين هذا الهجوم كما ندين كل خسارة للأرواح.. ندعو إلى خفض التصعيد، يظهر ذلك مدى ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار».

وتابع: أن «المدنيين من الجانبين، فلسطينيين وإسرائيليين، عانوا مدة طويلة جداً وكثيراً جداً، يجب أن ينتهي ذلك الآن، حان الوقت لكسر دوامة العنف هذه».