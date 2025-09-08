الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ماكرون يدعو إلى حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني

جنود إسرائيليون في موقع الحادثة قرب مدينة القدس (أ ف ب)
9 سبتمبر 2025 01:23

باريس (الاتحاد)

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مجدداً إلى إيجاد حل سياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك في أعقاب الهجوم المسلح في القدس. 
وكتب ماكرون على «إكس»: «يجب أن تنتهي دوامة العنف، فقط الحل السياسي هو الذي سيمكن من عودة السلام والاستقرار للجميع في المنطقة». وأضاف ماكرون، إن فرنسا تدين الهجوم.
بدوره، دان الاتحاد الأوروبي أمس، الهجوم على موقف حافلات في القدس، واعتبر بأنه يؤكد على الضرورة الملحّة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة. وقال الناطق باسم الاتحاد الأوروبي أنور العنوني: «ندين هذا الهجوم كما ندين كل خسارة للأرواح.. ندعو إلى خفض التصعيد، يظهر ذلك مدى ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار». 
وتابع: أن «المدنيين من الجانبين، فلسطينيين وإسرائيليين، عانوا مدة طويلة جداً وكثيراً جداً، يجب أن ينتهي ذلك الآن، حان الوقت لكسر دوامة العنف هذه».

أخبار ذات صلة
«العربية الإسلامية» تؤكد رفض تهجير الفلسطينيين
الكرملين: العقوبات لن تجبر روسيا على تغيير مسارها
إيمانويل ماكرون
فرنسا
إسرائيل
فلسطين
هجوم مسلح
القدس
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
الاتحاد الأوروبي
آخر الأخبار
«المالية» تعقد مجلس المتعاملين الثاني ضمن برنامج تصفير البيروقراطية
اقتصاد
«المالية» تعقد مجلس المتعاملين الثاني ضمن برنامج تصفير البيروقراطية
اليوم 16:07
إدراج صكوك بـ2.2 مليار دولار من إندونيسيا بـ «ناسداك دبي»
اقتصاد
إدراج صكوك بـ2.2 مليار دولار من إندونيسيا بـ «ناسداك دبي»
اليوم 16:06
ياسر الدوخي
الرياضة
«عربي الدرّاجات» يعتمد تشكيل المكتب التنفيذي ويقر خطة التطوير
اليوم 16:00
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
الرياضة
عمران الحوسني لاعب «أبوظبي للشطرنج» يحترف في رومانيا
اليوم 15:45
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
علوم الدار
حديقة الحيوانات بالعين تحصل على عضوية «الرابطة العالمية»
اليوم 15:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©