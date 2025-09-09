الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

قتلى وعشرات الجرحى في حادث قطار مروع بالمكسيك

يظهر عرض طائرة من دون طيار موقع الحادث في أعقاب تصادم مع قطار حافلة
9 سبتمبر 2025 08:17

أعلنت السلطات المكسيكية مقتل عشرة أشخاص على الأقلّ وإصابة 41 آخرين بجروح إثر اصطدام قطار بحافلة عند تقاطع للسكك الحديد في ولاية مكسيكو.
وقال أدريان هيرنانديز، المنسّق العام للحماية المدنية في ولاية مكسيكو، لقناة ميلينيو التلفزيونية المحلية "لدينا 41 جريحا و10 قتلى"، مشيرا إلى أنّ أربعة من الجرحى حالتهم حرجة.
وأظهرت مشاهد التقطها كاميرات مراقبة الحافلة المكوّنة من طابقين وهي تنتظر عند المعبر قبل أن تنطلق وتعبر السكّة ليصدمها من الخلف بعد ثوان من ذلك قطار بضائع ظهر فجأة وسحبها أمتارا عدّة.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد ظهر فيها ركّاب وهم ينزلون من الحافلة بمفردهم، وأشخاصا يقتربون من مكان الكارثة لمحاولة مساعدة الضحايا الآخرين.
وأوضح هيرنانديز أنّه تمّ توقيف سائق الحافلة بناء على طلب مكتب المدّعي العام المحلّي.

المصدر: وكالات
اصطدام
قطار
المكسيك
