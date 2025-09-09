الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الهند: بدء التصويت في انتخابات نائب الرئيس.. ومودي يدلي بصوته

رئيس الوزراء ناريندرا مودي
9 سبتمبر 2025 13:03

بدأ التصويت في انتخابات نائب الرئيس الهندي اليوم الثلاثاء، وكان رئيس الوزراء ناريندرا مودي أول من يدلي بصوته، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية.
وتشهد الانتخابات منافسة مباشرة بين مرشح التحالف الحاكم سي بي راذاكريشنان ومرشح المعارضة المشتركة بي سوديرشان ريدي، حيث يتمتع التحالف بقيادة حزب  بهارتيا جاناتا بميزة واضحة في الانتخابات التي أجريت بسبب الاستقالة المفاجئة لنائب الرئيس جاجديب دهانكار.
وسيقوم أعضاء مجلسي البرلمان بالإدلاء بأصواتهم في مبنى البرلمان بين الساعة 10 صباحا و5 مساء اليوم الثلاثاء. وسيبدأ فرز الأصوات الساعة 6 مساء، وسيتم الإعلان عن النتائج في وقت متأخر من المساء. يشار إلى أن أعضاء البرلمان ليسوا ملزمين بتعليمات الأحزاب للتصويت في انتخابات نائب الرئيس، والتي تجري بموجب نظام التصويت السري.
وتتألف الهيئة الانتخابية لانتخابات نائب الرئيس من إجمالي 788 عضوا، 245 من مجلس الشيوخ (راجيا سابها) و543 من مجلس النواب (لوك سابها). كما أن الأعضاء الـ12 المعينين في مجلس الشيوخ مؤهلون أيضا للتصويت في الانتخابات.
ويشار إلى أن القوة الحالية للهيئة الانتخابية هي 781 عضوا حيث أنه لا تزال هناك ستة مقاعد شاغرة في مجلس الشيوخ ومقعدا واحدا في مجلس النواب. وهذا يجعل فاصل الأغلبية عند 391 صوتا. 

أخبار ذات صلة
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
تحذيرات من فيضانات جديدة في باكستان مع اشتداد موسم الأمطار الموسمية
المصدر: وكالات
رئيس الوزراء ناريندرا مودي
الهند
ناريندرا مودي
آخر الأخبار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
اليوم 07:34
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
اليوم 07:30
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
الأخبار العالمية
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
اليوم 01:55
نازحون فلسطينيون فوق مركبات محملة بالأمتعة بعد أمر إخلاء مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان مدينة غزة بالإخلاء
اليوم 01:55
شرطي أوكراني بموقع غارة جوية روسية في منطقة دونيتسك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
موسكو: لا نسعى للانتقام ومستعدون للحوار
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©