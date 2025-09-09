الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

القوات النيجيرية تقتل 23 إرهابياً شمال البلاد

وحدة من جيش نيجيريا
9 سبتمبر 2025 16:52

قُتل 23 إرهابياً مشتبهاً بهم في تبادل لإطلاق النار مع القوات الحكومية في ولاية كاتسينا شمال نيجيريا، وفق وسائل إعلام محلية.

وقال مصدر في قيادة الجيش النيجيري، إن القوات التي شاركت في العملية أنقذت 26 مختطفاً، بينهم نساء وأطفال، خلال مواجهتها الإرهابيين المشتبه بهم في قرية باوا بمنطقة كنكارا المحلية في كاتسينا يوم السبت الماضي.

أخبار ذات صلة
انطلاق ملتقى الشعر العربي الرابع في نيجيريا
نيجيريا تحافظ على أمل التأهل إلى «مونديال 2026»

ونقلت وكالة الأنباء النيجيرية الرسمية عن المصدر قوله إنه تم إتلاف دراجات نارية وقطع غيار سيارات وزيوت آلات ومعدات زراعية ومواد غذائية صودرت خلال العملية، لافتاً إلى أن الجيش تعهد بمواصلة الضغط على الإرهابيين والمجرمين في جميع أنحاء البلاد حتى يعمّ السلام.

المصدر: وام
نيجيريا
الإرهاب
آخر الأخبار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
اليوم 07:34
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
اليوم 07:30
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
الأخبار العالمية
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
اليوم 01:55
نازحون فلسطينيون فوق مركبات محملة بالأمتعة بعد أمر إخلاء مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان مدينة غزة بالإخلاء
اليوم 01:55
شرطي أوكراني بموقع غارة جوية روسية في منطقة دونيتسك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
موسكو: لا نسعى للانتقام ومستعدون للحوار
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©