الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

انقطاع الكهرباء عن عشرات الآف المنازل في برلين

انقطاع الكهرباء عن عشرات الآف المنازل في برلين
9 سبتمبر 2025 19:56

انقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل في برلين ظهر الثلاثاء بعد اندلاع حريق في برجين للكهرباء، في حادث تشتبه الشرطة بكونه جريمة متعمدة قد يكون دافعها سياسياً، حسبما أفادت لفرانس برس.
ووقع الحريق ليل الاثنين-الثلاثاء في حي يوهانيسثال جنوب شرق العاصمة، وفقاً لمتحدثة باسم شرطة برلين.
واستغرق رجال الإطفاء نحو ساعة لإخماد الحريق، الذي تم اكتشافه نحو الساعة الثالثة صباحاً (الواحدة بتوقيت غرينتش) في البرجين الكهربائيين.
وأدى الحريق إلى انقطاع التيار الكهربائي عن 43 ألف منزل و3 آلاف شركة، حسبما أفادت الشرطة.
وأفاد متحدث باسم شركة تشغيل شبكة الكهرباء في برلين، بأن 50 ألف مشترك تأثروا، وبحلول الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت غرينتش، أُعيد التيار الكهربائي إلى 15 ألفاً منهم.
وأشارت المتحدثة باسم الشرطة إلى الاشتباه في «حريق متعمد» من دون استبعاد «دافع سياسي» وراءه، من دون مزيد من التفاصيل.
وأضافت أن هذا قد يفسر «نوع المنشأة المستهدفة» والأضرار التي لحقت بها.
ووصف المتحدث باسم شركة تشغيل الشبكة حجم انقطاع التيار الكهربائي بأنه «غير مسبوق».
وتولت الشرطة الجنائية التحقيق في الحادث وتبحث عن أدلة في المنطقة.
وتأثرت أيضاً دور رعاية للمسنين ومدارس وحضانات بانقطاع التيار، بحسب المصدر الأمني.
ونقل رجال الإطفاء بعض المرضى من دور الرعاية إلى مستشفيات قريبة. كما تراقب الشرطة حركة المرور في بعض المناطق نظراً لتعطل العديد من إشارات المرور.

 

أخبار ذات صلة
رفع جوائز كأس ألمانيا
زيلينسكي يتوجه إلى برلين لإجراء محادثات قبل القمة الأميركية الروسية
المصدر: آ ف ب
برلين
آخر الأخبار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
علوم الدار
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد
اليوم 07:34
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
الأخبار العالمية
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
اليوم 07:30
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
الأخبار العالمية
الإمارات: هجمات إسرائيل المتهورة تجر المنطقة إلى مسارات خطيرة
اليوم 01:55
نازحون فلسطينيون فوق مركبات محملة بالأمتعة بعد أمر إخلاء مدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يأمر سكان مدينة غزة بالإخلاء
اليوم 01:55
شرطي أوكراني بموقع غارة جوية روسية في منطقة دونيتسك (أ ف ب)
الأخبار العالمية
موسكو: لا نسعى للانتقام ومستعدون للحوار
اليوم 01:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©