الأخبار العالمية

الداخلية القطرية: استشهاد وكيل من منتسبي قوة الأمن الداخلي في موقع الاستهداف

الداخلية القطرية: استشهاد وكيل من منتسبي قوة الأمن الداخلي في موقع الاستهداف
9 سبتمبر 2025 21:38

أعلنت وزارة الداخلية أن دوي الانفجارات الذي سمع في أنحاء متفرقة من مدينة الدوحة عصر اليوم الثلاثاء كان نتيجة استهداف إسرائيلي المقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة القطرية.
وبحسب المعطيات الأولية، فقد أسفر الاعتداء عن استشهاد الوكيل عريف / بدر سعد محمد الحميدي الدوسري) من منتسبي قوة الأمن الداخلي الخويا أثناء مباشرته لمهامه في موقع الاستهداف، إضافة إلى عدد من الإصابات المتفرقة بين العناصر الأمنية.
وتواصل الجهات المختصة مسح وتأمين منطقة الاستهداف بواسطة مجموعة المتفجرات التابعة لقوة الأمن الداخلي لخويا)، وتنفيذ الإجراءات الميدانية وفق الخطط المعتمدة في التعامل مع مثل هذه الحالات، بما يضمن إحكام الموقف واحتواءه بكفاءة عالية.
وتؤكد وزارة الداخلية بمشاركة قوة الأمن الداخلي لخويا أنها تتابع المستجدات بشكل مكثف وتتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، والتي تظل دائماً في مقدمة الأولويات.
وتهيب الوزارة بالجميع استقاء المعلومات من القنوات الرسمية المعتمدة وعدم الالتفات إلى الشائعات.

