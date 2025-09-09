الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

لبنان: نزع السلاح خلال ثلاثة أشهر

أسلحة وذخائر ضبطها الجيش اللبناني (أرشيفية)
10 سبتمبر 2025 01:55

بيروت (وكالات) 

أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، أمس، أن الخطة التي وضعها الجيش لنزع سلاح حزب الله تنص على إنجاز ذلك في المنطقة الحدودية مع إسرائيل في غضون ثلاثة أشهر، تطبيقاً لقرار الحكومة بهذا الشأن.
وقال رجي: إن قائد الجيش رودولف هيكل عرض على مجلس الوزراء الأسبوع الماضي خطة من خمس مراحل لحصر السلاح بيد الأجهزة الرسمية، تمتدّ الأولى منها على ثلاثة أشهر ينتهي حصر السلاح نهائياً خلالها في منطقة جنوب الليطاني بالكامل، موضحاً أن هذه المرحلة ينبغي أن تطبّق بحلول نهاية نوفمبر 2025 لينتهي حصر السلاح نهائياً، لا مخازن ولا سلاح ولا تنقّل للسلاح ولا مقاتلين، ولا مظاهر مسلحة في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني أي على بعد نحو 30 كلم من الحدود مع إسرائيل.
وأضاف أنه بالتوازي مع تطبيق المرحلة الأولى، تقضي خطة الجيش بأن تطبّق في كافة الأراضي إجراءات أمنية يقوم بموجبها الجيش بتشديد الحواجز وتكثيفها، ومنع تنقل السلاح وحمل السلاح، لكن بدون إجراء مداهمات وتوقيف أشخاص وبدون مصادرة سلاح في المخازن.
وأوضح رجي أن المراحل الأربع التالية سوف تشمل المناطق اللبنانية الأخرى وصولاً إلى بيروت والبقاع لكن بدون مهل زمنية.

